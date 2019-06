Mở loa hát karaoke to xảy ra mâu thuẫn, 1 người bị đâm chết ở Sài Gòn

Ngày 19/6, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang giữ Nguyễn Anh Quốc (25 tuổi), Nguyễn Phi Thái (21 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Thúy (25 tuổi, cùng ngụ quận 8) để điều tra hành vi giết người.



Theo điều tra, chiều 16/6, Quốc cùng với Thái, Thuý và Dương Thành Rớt (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) tổ chức ăn nhậu và thuê loa kẹo kéo hát ở bãi đất trống trước một nhà trọ ở ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM. Lúc này, anh Trần Thanh Tiến (40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, trú huyện Bình Chánh) cũng mở loa hát karaoke gần nhóm Quốc.

Trong quá trình hát thì anh Tiến có mở loa lớn hơn loa của nhóm Quốc nên 2 bên cự cãi. Quốc và Thái xông tới chỗ anh Tiến đánh đá. Bà chủ nhà trọ thấy vậy tới can ngăn nên anh Tiến bỏ chạy về phòng trọ gần đó.

Lúc này, Quốc lấy cây kéo của 1 người sinh sống ở dãy trọ đang làm cá đuổi theo anh Tiến tới tận phòng. Vừa tới phòng, Quốc xông vào đâm nhiều nhát vào người anh Tiến khiến bị thương. Anh Tiến tìm cách chống trả rồi bỏ chạy ra ngoài gục xuống.

Gây án xong, Quốc cùng nhóm tẩu thoát. Người dân đưa anh Tiến đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai. Qua truy xét, công an đã mời Quốc, Thái, Thúy về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Quốc khai nhận mình là người đâm anh Tiến dẫn tới tử vong. Riêng Thái có tham gia đánh và Thúy là người nhậu chung cũng có xảy ra cự cãi với nạn nhân. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.