Mẹ già rụng rời khi đến nhận dạng thi thể con gái bị sát hại phi tang trong cống

Ngay sau khi nhận được thông tin của chính quyền về việc phát hiện thi thể cô gái trong cống nước ở địa bàn xã Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với con gái tên Nguyễn Thị H. (SN 1978, trú tại xã Hải Lý), gia đình bà Nguyễn Thị X. (65 tuổi, trú tại xóm D, xã Hải Lý) đã đến xã để nhận dạng thi thể con.



Từ những đặc điểm nhận dạng như quần áo, 2 chiếc chìa khoá trong túi quần nạn nhân và đôi guốc, gia đình bà X. chắc chắn người phụ nữ tử vong trong cống nước chính là con gái mình.

Tuy nhiên, để có kết quả chính xác, gia đình bà phải đợi thêm kết luận chính thức qua kiểm tra ADN từ phía cơ quan chức năng.

"Khi đến nhận dạng, công an cho tôi xem ảnh thì đó đúng là con gái tôi, đôi guốc cũng là của con tôi. Khi nhận tin dữ mà tôi rụng rời chân tay...", bà Nguyễn Thị X. (mẹ chị Nguyễn Thị H.) chia sẻ.

Bà X. buồn rầu chia sẻ, cách đây hơn 2 tháng, bà mới ở trên chỗ con gái về,. Hai mẹ con vẫn tâm sự với nhau và chị H. không có biểu hiện gì bất thường hay chia sẻ gì về cuộc sống.

Theo bà X., gia đình bà có 3 người con, 2 trai, 1 gái, chị H. là con thứ 2 trong gia đình.

Mấy năm gần đây, chị H. làm trên Hà Nội. Hiện giờ, gia đình bà X. mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa thủ phạm ra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, cho người đã khuất được yên nghỉ.

Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân bị phi tang trong cống

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) cho biết, vào khoảng 18h00 ngày 30/11, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hải Hậu có thông tin, đề nghị truy tìm người tên H. (SN 1982) ở xóm E, xã Hải Lý.

Sau đó, vị này đã truy tìm danh sách những người tên H. thì không có ai tên H. ở xóm E.

"Sau đó, công an lại gửi cho tôi những hình ảnh rồi tôi đem cho một người dân xóm E xem, người này nhận ra đó là cháu mình và là con bà X.

Công an xã liên hệ với bà X. thì được biết chị H. không ở nhà khoảng 2 tháng nay. Khi công an tới nhà chị H. thông báo sự việc thì người nhà chị H. miêu tả đúng như những đặc điểm nhận dạng mà công an thông báo cho chúng tôi.

Sáng hôm sau (1/12) gia đình chị H. đã tới chính quyền xã Hải Lộc để trình báo nhận thi thể và ra mộ thắp hương cho người đã mất", vị lãnh đạo Công an xã Hải Lý thông tin.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Lãnh đạo Công an xã Hải Lý cũng cho biết, ở địa phương, chị H. đã có chồng, sinh được 3 người con, 1 gái, 2 trai.

Con gái lớn đã lấy chồng và có 1 người con, chị H. đã lên chức bà ngoại. Ở địa phương, chị H. không có tiền án tiền sự, vợ chồng sống bình thường, không có điều tiếng gì.

Trong buổi sáng (1/12), mợ của chị H. đã lên Hà Nội tìm và gặp bà chủ quán nơi chị này đang làm và được biết nạn nhân đã bỏ đi được khoảng 1 tháng nay.

Liên quan đến vụ án trên, hiện Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Giang (SN 1987, trú tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Bước đầu, Giang khai nhận việc sát hại người phụ nữ rồi phi tang xác trong cống nước là do mâu thuẫn tình cảm.

