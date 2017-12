Mẹ bỉm sữa bật mí bí quyết giúp trẻ tự ngủ sau nhiều lần ẵm con "muốn gãy lưng"

Bí quyết luyện cho con tự ngủ của mẹ bỉm sữa



Một bà mẹ bỉm sữa đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh con trai chìm sâu vào giấc ngủ chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút mà không cần phải ru ngủ hay ôm ấp.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng. Hội các bà mẹ bỉm sữa liên tục hỏi thăm "bí quyết" giúp con tự ngủ nhanh chóng đến vậy.

Chủ nhân đoạn clip này là chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 26 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội. Chị Thủy cho biết bé Tôm trong clip là con trai đầu lòng của chị. Chỉ mới hơn 2 tháng tuổi nhưng bé đã có thể tự ngủ đúng giờ mà không hề quấy khóc hay đòi bế.

Clip bé sơ sinh được mẹ "luyện ngủ" chỉ trong vòng vài phút

Đi kèm với đoạn clip, mẹ bỉm sữa 9x chia sẻ "bí quyết" của mình: "Trước hết muốn luyện cho con ngủ thì phải tạo một nếp sinh hoạt thường ngày phù hợp với tháng tuổi của con: Ăn - Vận động - Ngủ lặp đi lặp lại hàng ngày.

Đừng tạo thói quen thấy con khóc là ra sức ru, đi quanh nhà, làm vậy lần sau con sẽ không chịu ngủ nếu không được dỗ dành như thế.

Có rất nhiều phương pháp luyện con tự ngủ. Mình thấy phương pháp "Cry -it -out with checks" là phù hợp với bé và trong khả năng mẹ chịu được, chứ nhìn con khóc đỏ mặt tía tai thực sự xót lắm!

Chị Thu Thủy đã thành công trong việc luyện cho con ngủ

Cách tiến hành: cho bé ngày ăn 4 - 6 bữa, ngủ ngày 5 tiếng, ngủ đêm 11 đến 12 tiếng

7 giờ sáng con dậy ăn no, vận động (từ 1tiếng 30 phút – 2 tiếng)

Khi thấy bé dụi mắt, không muốn chơi, ngáp hoặc dựa theo thời gian thức tối đa của con thì bắt đầu tạo không gian đủ tối để bé không bị ánh sáng kích thích, bật tiếng ồn trắng, lập tức quấn bé lạ,i bế bé lên và thì thầ: "Mẹ con mình đi ngủ nhé" - đặt bé xuống và để bé tự xoay sở vào giấc ngủ.

Bé sẽ ngủ khoảng 20 đến 30 phút sau đó tỉnh dậy và khóc, có bé đặt xuống khóc luôn, lúc đấy các mẹ bình tĩnh đợi 3-5 phút, sau đó vào vỗ nhẹ vào vai để bé bình tĩnh hơn, đồng thời ghé vào tai bé tạo tiếng sì sì, con càng khóc to càng sì sì to bé sẽ đỡ khóc hơn, có thể sử dụng thêm ti giả cho con ngậm để làm vật trấn an bé.

Bé sẽ đi lại vào giấc ngủ và nếu bé lại tỉnh tiếp tục làm như thế cho đến hết thời gian bé được ngủ.

Đối với giấc ngủ đêm bé chỉ cần ăn no và đi ngủ luôn, đêm bé dậy ăn thì hạn chế giao tiếp với bé mà chỉ cho bé ăn no và đặt xuống để bé biết đêm việc của con là ngủ.

Bé Tôm chỉ mới hơn 2 tháng tuổi nhưng đã được mẹ tập ăn ngủ theo thời gian biểu khoa học, hợp lý

Các lưu ý: Luyện ngủ cho con không chỉ là giúp mẹ có thời gian cho bản thân mà còn giúp hai mẹ con hiểu nhau hơn, mẹ biết đâu là tiếng khóc đòi ăn, tiếng khóc con muốn ngủ ...

Mẹ chủ động được thời gian và con sinh hoạt giờ giấc sẽ có nhưng bữa ăn, giấc ngủ chất lượng (trước bé nhà mình vật vã mãi mới hết 70 đến 90ml sữa, còn bây giờ con có thể ăn trung bình 120ml đến 150ml mỗi cữ)

Đối với những tuần khó ở của con hay khi con ốm thì mẹ chấp nhận đợi qua khoảng thời gian đó rồi hãy luyện cho con nhé.

Các mẹ hãy quan sát kĩ các tín hiệu của con để lựa chọn cho con nếp sinh hoạt và phương pháp luyện ngủ phù hợp với từng độ tuổi, nếu mẹ đọc tín hiệu của con sai thì sẽ dẫn đến ăn vặt, ngủ vặt.

Khi đã chọn được rồi mẹ phải tuân thủ nếp sinh hoạt đó. Vì con còn rất bé khả năng ghi nhớ hạn chế nên khi các hoạt động diễn ra lặp đi lặp lại liên tục hàng ngày lâu dần sẽ thành phản xạ tự nhiên cho con.

Nút chờ 5 phút rất quan trọng. Đây cũng là lúc các mẹ nản nhất khi thấy con khóc nấc lên và chỉ muốn bế cho con ngủ luôn cho xong. Nhưng các mẹ hãy hiểu các mẹ có thể bế con suốt được không? Con cần học cách tự xoay sở và tự giúp mình vào giấc ngủ".

Tích lũy bí kíp từ những lần bế con ru ngủ đến mức "muốn gãy lưng"

Bản thân Thu Thủy cũng từng trải qua khoảng thời gian vất vả khi phải bế con cả ngày vì hễ cứ đặt xuống là bé tỉnh giấc, quấy khóc đòi mẹ. "Rất nhiều mẹ gặp vấn đề về giấc ngủ và việc ăn uống của con, nhưng mình không tiện trả lời hết các tin nhắn nên quyết định viết một bài để mọi người tham khảo", chị cho hay.

Thu Thủy và chồng

"Ban đầu con không hợp tác đâu vì đã quen với việc mẹ cho bú mới ngủ. Nhưng mình kiên quyết không tạo thói quen xấu, khi bé khóc cứ để cho khóc, không ru, không bồng bế mà chỉ vỗ nhẹ vào vai con để con bình tĩnh lại.

Cứ như thế những ngày tiếp theo bé khóc ít hơn, sau 1 tuần con đã quen với nếp mới, mỗi lần ngủ và khi chuyển giấc con chỉ ọ ẹ mộ hai tiếng rồi tự đi vào giấc ngủ luôn", chị nói thêm.

Luyện ngủ nghe có vẻ phức tạp và "cứng nhắc" với con quá, nhưng chỉ cần kiên trì thực hiện theo đúng giờ giấc sinh hoạt tự nhiên của bé thì kết quả nhận được sẽ không khiến các bà mẹ thất vọng.