Mẹ bé gái ở Cà Mau: Tin nhắn gửi từ số ông hàng xóm cho con tôi bảo "qua nhà chú có việc"

Chị H.T.L (mẹ của bé H.M.K (13 tuổi, trú tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau)) vẫn đang trên con đường tìm công lý cho cô con gái đã chết sau khi tố bị ông hàng xóm tên B xâm hại.

Hàng loạt tình tiết của sự việc đã được kể lại sau đó khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Theo tường thuật của chị L trên tờ Trí Thức Trẻ, bé K kể khi đang ngủ một mình ở nhà thì từ số máy của ông B có gửi đến điện thoại của bà ngoại bé K (máy do bé K giữ và ông B biết điều này) một tin nhắn, với nội dung "qua nhà chú có chuyện".

Chị L cũng đã kể về tin nhắn trên với nhiều tờ báo trong nước. Theo chị, bé K cho hay, khi nhận tin nhắn, bé đã sang nhà ông B và bị người đàn ông này giở trò đồi bại.

Tờ Công an nhân dân dẫn lời chị L cho hay, bé K nói với ông B sẽ "mách ông ngoại" thì bị ông B tát. Ông B còn dọa dẫm để K không dám nói sự việc với ai.

Tin từ tờ Thanh niên cho hay, trong đơn kêu cứu khẩn cấp của mẹ bé K mới gửi đến các cơ quan chức năng có nhắc đến việc "trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu thập được những chứng cứ như có người làm chứng cháu K từ phòng ngủ của ông B đi ra; các cuộc gọi, tin nhắn từ điện thoại của ông B cho cháu K; thư tay giữa ông B và cháu K".

Ngoài tin nhắn "qua nhà chú có chuyện" thì theo tờ Tuổi trẻ&Đời sống, người nhà bé K còn cung cấp một bức thư kín hai mặt giấy học trò do bé để lại trước khi mất, trong đó kể lại việc ông B viết giấy trao đổi để rủ bé đi. Giấy ông B viết cho bé K có nội dung "đi đi rồi tính".

Luật sư Nguyễn Thanh Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM) khi chia sẻ với tờ Trí Thức Trẻ đã đặt câu hỏi "tại sao không đối chiếu nét chữ của bức thư nghi là của ông B viết cho bé K và các cuộc tin nhắn điện thoại qua lại giữa 2 bên?".

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc, tờ Công an nhân dân hôm 16/4 dẫn thông tin từ Đại tá Ngô Tấn Quốc (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hai hành vi là "Dâm ô đối với trẻ em" và "Hiếp dâm trẻ em".

