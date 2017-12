Máy quét an ninh sân bay mới không còn yêu cầu bạn phải bỏ đồ ra ngoài nữa

Các sân bay ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đang thử nghiệm các máy quét mới, sử dụng công nghệ chụp CT phổ biến trong bệnh viện. Đây sẽ là một sự nâng cấp mới cho các Quản lý An ninh Vận chuyển Hoa Kỳ mà vẫn dùng máy quét X-quang.

Các cán bộ an ninh có thể kiểm tra hành lý bằng cách quét 3D. Nhờ đó họ sẽ không phải mở hành lý của bạn ra nữa, giúp cho quá trình di chuyển vừa nhanh lại vừa an toàn.

Những trạm kiểm tra thế này vừa tốn thời gian lại gây bực mình cho hành khách

Máy ConneCT của Analogic, được thiết kế cho các làn đường an toàn sân bay, mới thoáng qua trông giống như một động cơ phản lực màu trắng, với những vệt màu xanh sáng. Công ty đã làm việc để giảm trọng lượng, kích thước của thiết bị này.

Những thiết bị cũ quá nặng, các sân bay phải gia cố các tầng để đưa chúng vào hành lang hành khách. Tại Mỹ, American Airlines đã mua tám máy đầu tiên và hiện đang thử nghiệm chúng.

Hãng cũng hợp tác với các Quản lý An ninh Vận chuyển Hoa Kỳ để thử nghiệm công nghệ CT với một nhà cung cấp khác, hãng công nghệ L3, tại sân bay Phoenix Sky Harbour. Các thử nghiệm quy mô lớn hơn sẽ được tiến hành trong năm tới.

Theo quy trình, túi gửi của bạn sẽ được quét CT ở tốc độ cao. Các thuật toán máy tính sẽ thực hiện chức năng quét tự động, nhưng khác với các máy quét xách tay, máy sẽ không tìm kiếm súng và dao, mà chỉ tìm thuốc nổ.

Nhờ vào khả năng học hỏi của máy móc, kèm theo sự phát triển của thuật toán để xác định vật dụng đáng nghi, những chiếc máy này sẽ ngày càng trở nên thông minh và hiệu quả.

Các thử nghiệm ở châu Âu cho thấy việc sử dụng máy này làm giảm ùn tắc ở các điểm kiểm soát. Laustra cho biết: "Chúng tôi thấy lượng hành khách mỗi giờ tăng lên gấp đôi, từ 150 lên đến 300 hàngh khách mỗi giờ".

Con người trở thành yếu tố hạn chế, do máy có thể xử lý đến 600 túi mỗi giờ. Tuy nhiên các bài thử cũng đã chỉ ra một số vấn đề. Máy quét vẫn còn gặp vấn đề với các hộp đồ ăn, đặc biệt là với mỳ spaghetti. "Chúng tôi phải đào tạo lại thuật toán để nhận diện và bỏ qua các hộp mì ống."

Mặc dù hiệu quả, chúng ta sẽ còn phải đợi một thời gian để có thể thấy được sự thay đổi trong ngành công nghiệp mà các giá trị an toàn là trên hết. Tình trạng hiện tại có thể chậm chạp và gây khó chịu, nhưng quá trình kiểm tra an ninh đó đã được thử nghiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, việc nâng cấp quá trình kiểm tra an ninh có thể sẽ rất tốn kém, do máy Analogic tốn 300,000 USD mỗi mãy, so với những chiếc máy quét X-quang hiện tại chỉ có giá 150,000 USD. Vì thế, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để có thể có trải nghiệm kiểm tra an ninh nhanh chóng và an toàn.

Tham khảo Wired