Mâu thuẫn tình cảm người đàn ông sát hại bạn gái rồi treo cổ tự tử

Ngày 14/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có kết quả điều tra nguyên nhân về vụ việc đôi nam nữ chết trong phòng trọ ở khu vực.



Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 10/6, do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên giữa Trần Văn Tú (39 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và chị Trần Thị Phượng Hằng (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cự cãi ở nhà trọ H.N., phường An Hoà, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bực tức, Tú dùng dao đâm chị Hằng nhiều nhát cho tới khi nạn nhân không cử động. Sau đó, người đàn ông kiểm tra thì phát hiện bạn gái đã tử vong nên treo cổ tự tử chết tại phòng. Sự việc được người dân phát hiện báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra. Qua điều tra, công an xác định do mâu thuẫn tình cảm nên Tú sát hại chị Hằng và treo cổ tự tử. Công an đã bàn giao thi thể cả 2 nạn nhân cho gia đình để mai táng.