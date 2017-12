Mạo danh em ruột Thứ trưởng Bộ Công an để lừa đảo

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.