Manh mối lật mặt kẻ giết người, phi tang xác chấn động Lâm Đồng

Ngày 28/1, cơ quan công an đã thực nghiệm hiện trường vụ giết người, phi tang xác chấn động Lâm Đồng xảy ra ngày 23/1.



Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Vũ (31 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, ngày 23/1, Công an huyện Di Linh nhận được đơn trình báo của ông Võ Thanh Trọng (SN 1960) về việc con trai là Võ Thành Tuấn (27 tuổi, trú xã Đinh Lạc) đi đòi nợ rồi mất tích, điện thoại của nạn nhân vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Di Linh đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ điều tra.

Qua khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Lâm Đồng thấy nổi lên nghi vấn đối tượng Trần Quốc Vũ nên ngày 25/1 đã triệu tập lấy lời khai. Ban đầu đối tượng này một mực khẳng định không liên quan đến sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định Vũ là người có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của anh Tuấn.

Đưa Trần Quốc Vũ đến khu rẫy thực nghiệm lại việc phi tang xác nạn nhân (Ảnh: CA TPHCM)

Báo Công an TP.HCM cho hay, hung thủ không ngờ suốt con đường dùng xe máy để chở nạn nhân đi phi tang có nhiều camera trên đường của nhà dân đã ghi lại được hình ảnh của hắn khiến tội ác nhanh chóng bị Công an làm rõ.



Sau 3 ngày đấu tranh lấy lời khai, hung thủ buộc phải khai nhận do bản thân nghiện cờ bạc nên thường xuyên vay mượn tiền của gia đình anh Tuấn, hiện vẫn còn nợ 15 triệu đồng.

Báo Công an nhân dân thông tin: Trưa ngày 23/1, anh Tuấn đến nhà Vũ để đòi nợ nhưng Vũ không có tiền trả nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Vũ đã dùng tay đấm anh Tuấn ngã xuống nền nhà. Thấy nạn nhân bất tỉnh, hung thủ dùng sợi dây dù xiết cổ anh Tuấn đến chết.

Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ tiếp tục dùng túi nilon và bao tải bọc xác nạn nhân cho vào một thùng các-tông lớn chở tới xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường khoảng 25km chôn giấu. Trở về, Vũ điều khiển chiếc xe gắn máy và cầm điện thoại của anh Tuấn chạy xuống đèo Bảo Lộc ném xuống vực sâu.

Sau khi gây án, Vũ đã lấy 174.000 đồng cùng hai chiếc nhẫn kim loại màu vàng của nạn nhân.

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Phòng CSHS, Văn phòng CSĐT, Công an huyện Di Linh, Công an TP.Bảo Lộc trực tiếp xuống các hiện trường chỉ đạo tập trung phá án, thu thập các tang vật, thực nghiệm hiện trường để làm rõ tội ác của hung thủ.

19 giờ ngày 28/1, cơ quan điều tra đã dẫn giải nghi phạm về nhà hắn ở thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc để tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Công an đã cho đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang để tránh trường hợp người nhà nạn nhân bức xúc tấn công hay nghi phạm tự sát.

