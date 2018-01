Manh mối mà kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang không ngờ bỏ lại

Từ số imei trên vỏ hộp iPhone...

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Minh (35 tuổi), trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang về hành vi "Cướp tài sản".



Nghi phạm Minh bị bắt chỉ sau 20 giờ gây ra vụ cướp táo tợn. Công an thu giữ chiếc xe máy nghi phạm dùng khi gây án, 340 triệu đồng giấu trong ôtô, 560 triệu đồng chôn trong vườn nhà mẹ vợ và tiền trả nợ, 20 triệu đồng đối tượng khai đã tiêu hết.

Chiều ngày 26/1, nhận được tin báo về vụ cướp ngân hàng, Đại tá Lại Văn Đông - Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Giang lập tức có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc. "Camera an ninh của ngân hàng được trích xuất, nhưng do tên cướp đội mũ sùm sụp, mặt lại bịt kín nên chúng tôi không có được nhận dạng nào của gã ngoài sự ước chừng về vóc dáng đối tượng" - Đại tá Đông nói trên báo An ninh thủ đô.

Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Bắc Giang cũng được huy động vào cuộc điều tra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày này.

Hiện trường xảy ra vụ cướp và đối tượng Minh (Ảnh: Công lý)

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng, camera tại ngân hàng thì cơ quan công an xác định nghi phạm là nam giới cao khoảng 1m65, đeo khẩu trang, đi găng tay, đội mũ lưỡi trai, mang theo 1 ba lô và đi xe máy Suzuki đeo biển Bắc Giang.

Lực lượng chức năng nhận thấy tên cướp tỏ ra thông thạo đường ngõ khi điều khiển xe chủ yếu theo những con đường nhỏ lắt léo nên khả năng cao hắn là dân địa phương.

Sau khi lấy đi số tiền 1,1 tỷ đồng, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và để lại 1 gói hình hộp dọa là bom. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là bom giả và nghi phạm không biết rằng chính quả bom giả đó đã khiến cơ quan công an lần ra manh mối của hắn.

Đó là một chiếc vỏ hộp điện thoại iPhone được gói ngụy trang giống như loại mìn tự tạo. Báo An ninh thủ đô đưa tin, sau khi lần theo số Imei in trên vỏ hộp, các trinh sát đã đến được một siêu thị điện thoại trên địa bàn TP Bắc Giang và tra ra người khách mua chiếc iPhone là chị Hoàng Thị Vân Anh, ở phường Lê Lợi.

Tuy nhiên, khi tìm đến địa chỉ này thì trinh sát lại có thông tin chị Vân Anh đã bán căn nhà này và mua một căn nhà khác ở ngõ 164, đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương. Mở rộng điều tra thông tin nhiều nguồn, trinh sát được biết chồng chị Vân Anh là Nguyễn Đức Minh cũng có một chiếc xe Suzuki Viva. Đặc biệt hơn, về vóc dáng của Minh cũng trùng khớp với kẻ đã tấn công ngân hàng.

Bí mật bám theo các đầu mối quan hệ của Minh, trinh sát cũng biết được, ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Minh đã đi thanh toán nợ nần cho khá nhiều người với vẻ rất hào phóng. Thậm chí có người gã nợ 53 triệu đồng nhưng gã trả luôn thành 60 triệu đồng...

Đối tượng Nguyễn Đức Minh được mời tới cơ quan công an làm việc sau 10 tiếng đồng hồ xảy ra vụ cướp ngân hàng.



Đến ngày 27/1, sau khoảng 20h gây án, Minh đã bị công an bắt giữ khi đang ngồi xem trận bóng chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ở phòng trọ.

Tại cơ quan công an, Minh thú nhận: "Em còn nợ ngân hàng khoảng hơn 300 triệu đồng. Nợ bên ngoài hơn 100 triệu, nhưng số nợ bên ngoài thì em có thể trang trải, trả dần dần được. Còn số nợ ngân hàng thì bí quá. Em không biết phải làm thế nào, nghĩ rằng chỉ có cướp của ngân hàng là nhanh", Người đưa tin trích dẫn.

Khoảng 15h15 ngày 26/1 tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP Bắc Giang, địa chỉ số 1122, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế xảy ra vụ cướp táo tợn. Đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mang theo 1 ba lô lấy ra 1 mảnh giấy có ghi "Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi bỏ tiền lên nếu không muốn chết" rồi đưa cho chị Phạm Thị Mai, thủ quỹ. Đối tượng cũng đưa 1 gói hình hộp đặt lên bàn làm việc nơi chị Mai ngồi và đưa ra một khẩu súng yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy 1,1 tỷ đồng trong két rồi cho vào ba lô của đối tượng.

