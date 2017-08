Mang súng dài hơn 50cm bán cho khách ngay tại quán cà phê ở Sài Gòn

Ngày 3/8, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Tô Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 9) cùng tang vật liên quan cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nam thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh : M.T

Thông tin ban đầu, chiều 2/8, Công an xã Bà Điểm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nam thanh niên thực hiện buôn bán giao dịch súng ở một quán cà phên trên trên đường Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Xác định tính chất vụ việc, Công an xã Bà Điểm, phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng có mặt. Tại đây, lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Đạt khi đang cất giấu 1 khẩu súng dài hơn nửa mét, có ống ngắm trong một hộp giấy tại đây. Công an đã tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận mang khẩu súng trên tới quán cà phê để bán cho 1 vị khách với giá là 45 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Đạt chưa kịp giao dịch với khách thì đã bị công an khống chế bắt giữ.

Qua giám định khẩu súng, công an xác định khẩu súng bắn đạn chì, độ sát thương cao. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.