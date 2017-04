Màn đối thoại giữa 3 người trong nhà hàng khiến nhiều cô gái trẻ sợ kết hôn

Câu chuyện trong nhà hàng và quan điểm của cô gái trẻ làm bùng lên làn sóng tranh luận.

Mới đây, cô nàng Nghiêm Diệu Linh, đến từ Hà Nội đã chia sẻ một câu chuyện mà cô tình cờ chứng kiến lên trang facebook cá nhân của mình và nhận được hàng nghìn lượt quan tâm.

Nội dung câu chuyện như sau:

"22 giờ mới được ăn tối. Tôi cùng người yêu mỗi người cắm mặt vào một cái điện thoại, vừa lướt facebook vừa ăn...80% quãng thời gian đi ăn, chúng tôi không nói chuyện…smartphone bây giờ còn thân thiết hơn cả bạn đồng giường mất rồi...

Bỗng hai thiễu nữ xinh tươi bước vào, tóc mây bay bay, áo ngắn hở rốn, quần ngắn hở đùi, chân đi guốc 12 phân, tay xách túi Chanel bóng loáng nhưng cũng chỉ là hàng siêu cấp, điển hình hot facebook đời cuối 9x bây giờ, làm thu hút ánh nhìn của 99% thanh niên trong quán.

Sau khi hai thiếu nữ xinh xắn chọn bàn cạnh tôi rồi gọi món, trò chuyện, chụp ảnh, nhắn tin... thì một chàng trai đầu tóc bóng lộn, quần áo là lượt, chân đi giày da bước vào gia nhập cùng họ.

Trang phục của đàn ông thì tôi không rõ như nhãn hiệu túi của phụ nữ, chỉ cảm thấy anh chàng này cũng khá "bảnh".

Ấn tượng quan trọng nhất là anh ta mang style công sở đứng đắn, tử tế điển hình, hình mẫu lý tưởng "rể hiền" của các bà mẹ bây giờ. Chàng đến vung tay vù vù, lên món đi em...hai nàng cười cười e thẹn!

Tôi đơn giản nghĩ chắc hai em teen đổ vẻ ngoài đứng đắn của chàng này chăng?

Chắc chàng mới đi làm về nên vội hẹn gặp hai người đẹp, không kịp thay quần áo phù hợp...

Một lúc, tôi không để ý thì người tôi thì thầm: "Vợ ơi, thằng này có vợ rồi, quen hai em này qua zalo, hôm nay mới gặp lần đầu!"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên!

Câu chuyện mà Nghiêm Diệu Linh chia sẻ bất ngờ nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và gây nên làn sóng tranh luận.

Họ đầu mày cuối mắt tình tứ (một cô là bạn đi cùng), nhưng trong câu chuyện vẫn nhắc đến người vợ của chàng nọ tựa như một nốt nhạc lẻ loi không liên quan gì đến bản nhạc, cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tình cảm hai bên.

Chàng thẳng thắn bày tỏ không còn yêu vợ, chê vợ không biết ăn biết mặc, biết xúng xính xinh đẹp làm mát mặt chồng, họ sống với nhau vì trách nhiệm, giờ chàng muốn tìm một người phụ nữ trẻ trung để yêu đương như thuở mới lớn.

Tuy sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng chắc chắn: "Yêu anh thì chẳng thiếu cái gì!"

Ôi thẳng thắn. Xã hội ngày nay thật thẳng thắn...Nhanh! Hiệu quả! Thần tốc! Quả là tình cảm online 2017 bất chấp vợ con...

Họ ăn sau chúng tôi nhưng về trước. Không biết là ăn đã no hay mải miết với cuộc hẹn nào?

Tôi ngồi cảm thán. Mình cũng sắp đi tới hôn nhân, nhưng hôn nhân ngày nay tệ thế sao? Tôi đang độ xinh đẹp vì tôi biết đắp tiền vào người, mà tôi cũng là hình mẫu phụ nữ biết hưởng thụ điển hình.

Tôi biết tôi phung phí nhưng vì tôi còn trẻ, cả đời dám phung phí liệu có mấy lần? Sau này có con, tôi làm sao hưởng thụ như lúc còn con gái?

Muốn hưởng thụ phải nghĩ đến con trước. Muốn vung tiền phải nghĩ đến con trước...

Mà dù có tiền đắp vào người, tôi rồi cũng sẽ già, không còn non trẻ. Chồng có yêu vợ thế nào thì một ngày vợ già, bụng chảy ra, đầu tắt mặt tối vì con vì cái, có bao giờ chồng tôi sau này cũng sẽ đề cập với một thiếu nữ trẻ nào đó "làm bồ của anh thì cái gì cũng không thiếu" hay không? Tự dưng sợ, sợ thế không biết.

Nhan sắc không phải là vĩnh cửu, tình yêu lại càng không! Ai dám nói, trước đây cô vợ của chàng trai kia không "hot" như em gái sắp thành bồ nhí?

Ai chẳng có tuổi trẻ, có kỷ niệm, có tình yêu...nhưng thời gian qua đi rồi cái gì tình cảm, cái gì hứa hẹn thề thốt, sẽ mai một chỉ còn 2 từ "trách nhiệm"!..."

Diệu Linh và người bạn trai lâu năm.

"Phụ nữ phải yêu bản thân trước" – Quan điểm làm dấy lên cuộc tranh luận

Theo tìm hiểu, được biết Nghiêm Diệu Linh - người kể câu chuyện sinh năm 1992, từng tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Hiện tại, cô đang là bà chủ một Spa tại Hà Nội.

Nói về lí do rẽ lối sang kinh doanh tự do và chăm sóc sắc đẹp sau khi tốt nghiệp đại học, Diệu Linh chia sẻ: "Mình đang học năm thứ 3 thì bố qua đời do bệnh ung thư. Từ đấy mình phải lo cho mẹ và em trai vì mẹ là công chức, mức lương bình thường mà còn phải lo cho em trai mình đang học cấp 3, trước đó chi phí chạy chữa cho bố cũng khá lớn nữa.

Mình khởi nghiệp từ công việc nối mi, sau đó phát triển lên spa chăm sóc sắc đẹp. Mình tự lập quen rồi nên luôn có quan điểm rằng phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có thể tự chủ kinh tế, không phụ thuộc vào ai"

Sau cú sốc vì sự ra đi của bố, Diệu Linh ý thức được vai trò trụ cột trong gia đình của mình sau mất mát to lớn ấy. Cô nàng nhanh chóng tự vực dậy bản thân.

Mặc dù ban đầu việc kinh doanh gặp phải nhiều khó khăn, Linh kể cô phải vay tiền đầu tư cho công việc, nhiều hôm chạy xe hàng chục cây số để nối vài bộ mi cho khách. Nhưng 9x Hà Thành luôn kiên trì bám trụ và hiện tại, công việc kinh doanh của cô đã khấm khá hơn rất nhiều.

Diệu Linh cũng bật mí, cô có mối tình đẹp với một anh chàng đã được 6 năm và cả hai đang tính đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, sau khi tình cờ chứng kiến câu chuyện xảy ra trong một lần đi ăn cùng nhau, Diệu Linh cảm thấy có đôi chút e ngại.

Diệu Linh cảm thấy có chút e ngại sau khi chứng kiến câu chuyện ở nhà hàng.

Sau câu chuyện, 9x Hà Thành rút ra cho mình bài học: "Phái nữ, chưa lấy chồng cũng được, lấy chồng rồi cũng được, yêu bản thân trước đã. Chưa lấy chồng thì đắp vào người.

Lấy chồng rồi thì 6 phần đắp cho con, 3 phần đắp cho mình, dành ra một phần lấy lòng chồng thôi.

Hy sinh làm gì nhiều, thương xót làm gì nhiều, bởi giữa đàn ông và đàn bà thì đàn ông bao giờ cũg máu lạnh hơn, thích chinh phục hơn.

10 người ngoại tình thì 8 người là đàn ông, bởi vậy nếu một ngày phát hiện chồng ngoại tình cũng đừng quá bất ngờ, đó tựa như là "quy luật xã hội", hay "mốt của thế kỷ" này mất rồi.

Trước khi lồng lộn đánh ghen, khóc lóc thảm thiết, làm ầm làm ĩ, bản thân mình cứ phải "ăn sung mặc sướng, da dẻ hồng hào, mặt mũi xinh đẹp" trước đã"

Quan điểm này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của rất nhiều cô gái trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có không ít quan điểm trái chiều được đưa ra làm bùng lên cuộc tranh luận xoay quanh câu chuyện này.

Thậm chí, một số người còn bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng cô nàng Diệu Linh chỉ đang "mượn" câu chuyện để gây sự chú ý nhằm phục vụ việc kinh doanh.

Hay nickname Julie Trieu phản bác: "Phụ nữ xem trọng bản thân không phải là cứ đắp vào người những vật chất không đáng giá kia. Khi lột bỏ những thứ vật chất đó ra, bạn còn lại gì mới là giá trị của chính bản thân bạn..."

Đáp trả lại những bình luận trái chiều, Diệu Linh thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: "Mình không có câu nào khuyên người khác phải mua đồ của mình cả, làm đẹp ở đây không phải việc mua mĩ phẩm, mà làm đẹp từ cốt cách, thần thái..

Mình là người hay viết linh tinh thế này từ xưa rồi, từ hồi chưa bán hàng online nên đừng quy chụp mình đang câu like...

Còn việc một số người bảo mình quan trọng những thứ phù phiếm bên ngoài, thì thực ra mình mới 25 tuổi nhưng cũng lăn lộn, tự lập từ lâu rồi nên mình biết cái gì quan trọng, sống hưởng thụ nhưng đi kèm theo đó là tích lũy và lao động cật lực.

Trên đây chỉ là một câu chuyện kể ra cho mọi người cùng nghe, chuyện phiếm ấy mà. Vì có nhiều người kiếm ra tiền nhưng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc...nên mình mới bày tỏ suy nghĩ cá nhân như thế".