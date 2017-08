Lý Phương Châu: "Tôi và Hiền Sến tìm hiểu nhau từ cách đây 4 tháng"

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Lý Phương Châu cho biết khoảng 4 tháng nay (sau ngày 18/3), cô bắt đầu tìm hiểu một dancer nổi tiếng có tên Hiền Sến.



Đây cũng chính là người đàn ông được nhắc đến trong suốt những ngày gần đây với lời cáo buộc Lý Phương Châu ngoại tình trước khi chia tay Lâm Vĩnh Hải.

Tuy nhiên, Lý Phương Châu khẳng định đó chỉ là những lời vu khống từ một người phụ nữ vốn đã không ưa gì mình. Những thứ được cho là bằng chứng cũng không đủ thuyết phục để buộc tội cô.

Đồng thời, Lý Phương Châu khẳng định không có chuyện Lý Phương Châu và Hiền Sến yêu nhau trước khi cô và Lâm Vĩnh Hải ly hôn.

Họ chỉ quen biết và giao lưu với nhau như những người bạn bè, đồng nghiệp đơn thuần chứ không xảy ra bất cứ điều gì khuất tất như những lời cáo buộc.

"Tôi và Hiền Sến xác định tìm hiểu nhau từ cách đây 4 tháng, sau đêm sinh nhật của tôi vào ngày 18/3. Hai đứa đã ngồi xuống nói chuyện và xác định tìm hiểu nhau nhưng chưa chính thức yêu nhau.

Nên việc tôi và Hiền Sến thời gian này đi với nhau nhiều, gắn bó hơn, tình cảm hơn là có. Nhưng chắc chắn là xảy ra sau khi tôi và Hải xác định ly hôn.

Tôi 27 tuổi, tôi độc thân, tôi có quyền tìm hiểu bất kỳ ai tôi thích. Tôi không có ý định ở giá đến già", Lý Phương Châu khẳng định.



Biên đạo múa Hiền Sến và Lý Phương Châu đang tìm hiểu nhau khoảng 4 tháng nay

Hiền Sến (tên thật là Đặng Minh Hiền) là một vũ công từng tham gia "So you think you can dance – Thử thách cùng bước nhảy" năm 2012 cùng với Lâm Vinh Hải.

Trong cuộc thi này, Hiền Sến dừng chân ở liveshow 7 còn Lâm Vinh Hải trở thành quán quân. Rời cuộc thi, Lâm Vinh Hải và Hiền Sến khá thân thiết và tiếp tục hỗ trợ nhau trong nhiều dự án.

Năm 2014, Lâm Vĩnh Hải và Hiền Sến cùng đóng vai đồng tính trong bộ phim ngắn "Người luôn đi phía sau". Trong buổi ra mắt phim, Lâm Vinh Hải và Hiền Sến còn vô tư hôn nhau trước mặt Lý Phương Châu.



Hiện tại, Hiền Sến đang tham gia dự án phim Glee phiên bản Việt cùng nhiều nhân vật nổi tiếng showbiz như Angela Phương Trinh, Hữu Vi, Rocker Nguyễn, ca sĩ Thái Trinh, Hòa Minzy…

Hiền Sến từng tâm sự, hồi nhỏ anh vô cùng yêu thích Micheal Jackson, và đó cũng là lý do đưa anh đến với nghề múa.

Con đường trở thành một vũ công chuyên nghiệp khá gian truân và vất vả, đòi hỏi nhiều mồ hôi nước mắt. Hiền Sến đã phải nỗ lực tập luyện rất nhiều để có được thành công như hiện tại.

Hiện tại, Hiền Sến đang theo đuổi lĩnh vực ca hát thay vì làm vũ công như trước đây.