Ly kỳ vụ triệt phá băng nhóm gây ra vụ nổ nhà dân ở Lâm Đồng

Chiều ngày 6-12, được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh chính thức công bố thông tin với Phóng viên báo CATP.HCM về hành trình triệt phá vụ nổ mìn tưởng như đã chìm vào quên lãng này.

Nổ mìn đòi nợ giữa thị trấn



Vào 12 giờ 30 ngày 9-10-2017, lãnh đạo Phòng PC45 Công an Lâm Đồng nhận tin báo từ Công an huyện Đức Trọng: tại TT.Liên Nghĩa vừa xảy ra vụ nổ mìn tại nhà một hộ dân, rất may không có thương vong về người do cả gia đình chủ nhà đi vắng.

Tuy nhiên, vụ nổ lớn khiến nhiều hộ dân rất hoang mang, chờ Công an đến điều tra.

Vụ việc được cấp báo Ban giám đốc Công an tỉnh. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ để trấn an dư luận. Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý và truy tìm thủ phạm gây ra vụ nổ này.

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ nổ là nhà bà Lê Thị Kháng, số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, TT.Liên Nghĩa. Gia đình bà Kháng có 6 người con.

Thời điểm xảy ra vụ nổ không có ai ở trong nhà. Công an TT.Liên Nghĩa cho biết, gia đình bà Kháng vắng mặt tại địa phương từ nhiều tháng qua.

Các con của bà Kháng đều đi làm ăn xa, sinh sống chủ yếu tại TP.HCM. Căn nhà đóng cổng, 2 tháng qua không có ai qua lại.

Kết quả khám nghiệm hiện trường của lực lượng điều tra và Phòng kỹ thuật - hình sự (PC54) Công an tỉnh, cho thấy: điểm nổ phát ra trên hè căn nhà.

Vụ nổ làm toàn bộ cửa sắt (loại cửa cuốn) của căn nhà bị rách toác, nền nhà bị khoét sâu, xung quanh phủ đầy bụi đen.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một đoạn dây điện màu xanh, dài hơn 10m, kéo từ vị trí phát nổ ra tới bên ngoài đường hẻm của căn nhà, gần nhà một hộ dân liền kề, khả năng là vị trí đối tượng ngồi kích nổ.

Từ các dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra xác định, đây là vụ nổ mìn tự tạo, do đối tượng dùng điện kích nổ. Ai là thủ phạm vụ nổ, bản chất vụ nổ này là gì... cần được làm rõ để trấn an dư luận, gia đình bị hại và phòng tránh các vụ việc phức tạp hơn.

Đối tượng Trịnh Hưng Ý

Do vụ nổ xảy ra nơi công cộng, gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thành lập Ban chuyên án NM1017 do Đại tá Phạm Hồng Tuấn - Trưởng phòng CSHS làm Trưởng ban.

Các đồng chí Đại tá Phan Văn Thông - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, Thượng tá Lương Đình Chức -Phó phòng CSHS làm Phó ban với sự tham gia của các trinh sát Phòng CSHS, Công an huyện Đức Trọng, Công an TT.Liên Nghĩa cùng các đơn vị nghiệp vụ.

Cùng lúc truy tìm... bị hại và thủ phạm

Qua công tác nắm tình hình, Công an đặt nghi vấn, hiện trường vụ nổ xảy ra tại nhà bà Kháng, ắt hẳn có thành viên trong gia đình này có liên quan đến vụ việc. Vai trò thế nào thì cần phải làm rõ.

Quá trình điều tra, nổi lên thông tin, một người con trai của bà Kháng là anh Phạm Quốc Lưu (SN 1985) trong làm ăn có nợ nần một số người nên bị truy đòi nợ.

Ban chuyên án mở rộng hướng điều tra, xác định thông tin có cơ sở. Anh Lưu có nhiều mối quan hệ vay mượn trong và ngoài tỉnh, cả ở Quảng Nam, Đà Nẵng và huyện Đức Trọng.

Trong đó, mối quan hệ nợ nần giữa anh Lưu do đối tượng Trịnh Hưng Ý (SN 1988, trú huyện Đức Trọng) là chủ nợ có nhiều điểm đáng lưu ý.

Ý là đối tượng chuyên cho vay “tín dụng đen” tại địa phương, có tiền án 9 tháng tù về tội đánh bạc. Nhắc đến Ý, nhiều con nợ tỏ ra e dè.

Nguồn tin trinh sát xác định, khoảng tháng 8-2017, Phạm Quốc Lưu vay nợ Trịnh Hưng Ý số tiền 50 triệu đồng, cứ 10 ngày trả 5 triệu, trả được 3 đợt, không có tiền trả nổi, Lưu bỏ trốn khỏi địa phương.

Là kẻ thuộc loại có “số má” ở địa phương, việc bị anh Lưu “bùng” mất một khoản tiền khiến Ý rất cay cú. Trước đó, Ý từng nhiều lần đi kiếm anh Lưu đòi nợ nhưng không được. Ý sau đó còn đến thay khóa cổng nhà anh Lưu để đánh tiếng, “dằn mặt”.

Những thông tin về mối quan hệ giữa đối tượng Ý với anh Lưu khiến Ban Chuyên án quyết định đưa Ý vào nhóm đối tượng hiềm nghi. Để làm rõ vai trò của Trịnh Hưng Ý có liên quan đến vụ nổ hay không, cần phải tìm được bị hại là anh Lưu.

Tuy nhiên, từ lâu, anh Lưu không có mặt tại nơi ở của người thân trong gia đình, tại các tỉnh Bình Dương, TP.HCM. Trước và sau khi vụ việc xảy ra, Lưu cắt đứt mọi mối liên lạc với bạn bè, người thân.

Cầm Quốc Biệt

Song Hưng Cường tại cơ quan điều tra

Sau nhiều ngày lần theo mối quan hệ của Phạm Quốc Lưu tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP.HCM, từ những manh mối có được, đến ngày 24-11, lực lượng chức năng tìm thấy anh Lưu ở TP.HCM khi anh này đang hành nghề lái xe tải.

Lưu thừa nhận có vay nợ Trịnh Hưng Ý số tiền như nêu trên. Bền bỉ thu nhập từng chút chứng cứ liên quan đến các mối quan hệ, hoạt động làm ăn của đối tượng Ý, Ban chuyên án càng củng cố niềm tin: Trịnh Hưng Ý chính là nghi can số 1 gây ra vụ nổ.

Từ đây, hướng điều tra tập trung vào đối tượng Ý, loại bỏ các đối tượng nghi vấn khác. Công an huyện Đức Trọng triệu tập Ý lên làm việc. Đối tượng tỏ ra khá “rắn”, đối phó lại cơ quan điều tra và được thả cho về.

Các trinh sát nhận lệnh chỉ đạo tiếp tục kiên trì, bền bỉ đeo bám, thu thập từng chút thông tin về đối tượng Ý để chờ dịp đấu tranh với đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1-12, Ban chuyên án lần lượt xác định có đến 7 đối tượng liên quan, giúp sức cho Ý trong việc chế tạo mìn, kíp nổ, dây điện... nên tiến hành triệu tập, lấy lời khai từng đối tượng.

Ý là kẻ cầm đầu, chủ mưu vụ nổ mìn nhưng tỏ ra ngoan cố, đối phó, bất hợp tác với cơ quan điều tra.

Đến khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi, vai trò của Ý và các đồng phạm, Ban chuyên án cử trinh sát giỏi đấu tranh trực diện với đối tượng Ý.

Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Ý cúi đầu nhận tội một cách thành khẩn. Ý khai, vì Lưu trốn nợ nên đặt mìn gây nổ để “dằn mặt”, buộc Lưu phải xuất hiện.

“Đường đi” của quả mìn phát nổ

Kết quả điều tra, Ban chuyên án xác định hành vi, tội danh các đối tượng cụ thể như sau: sau nhiều lần truy tìm Phạm Quốc Lưu không có kết quả, Ý nghĩ ra cách cài đặt mìn gây ra vụ nổ tại nhà bà Kháng, mẹ Lưu để dằn mặt “con nợ”.

Ý nhờ người anh họ là Cầm Quốc Biệt, tên khác là Tá (SN 1985, trú huyện Đức Trọng) tìm thuốc nổ. Biệt sau đó lại nhờ Hà Hùng Cường. Cường nhờ Nguyễn Văn Thì (trú huyện Lâm Hà) tìm mua thuốc nổ với giá thỏa thuận là 200 ngàn đồng.

Do từng sử dụng chất nổ TNT để khai thông dòng chảy thác Pongour (huyện Đức Trọng), Thì còn một ít thuốc nổ bán cho Cường.

Cường giao thuốc nổ, Biệt sau đó nhờ Đồng Kim Lâm kiếm kíp nổ rồi cả Biệt và Ý đến nhờ Cà Thái Thi chế tạo thành quả mìn. Thi dùng vỏ lon nước yến nhồi thuốc nổ bên trong, nối với kíp nổ và dây điện tạo thành quả nổ, đưa lại cho Biệt, Ý.

Với các trường hợp Cường, Thì, Lâm, Thi, các đối tượng Biệt, Ý nói rằng mua thuốc nổ, chế tạo kíp, mìn để đánh cá nên được các “chiến hữu” quen nhau kiểu bắc cầu nhiệt tình giúp.

Căn nhà xảy ra vụ nổ

Do làm nghề lái xe, thường vắng nhà, Biệt sau đó giấu quả mìn nổ vào hộp bánh trung thu đưa cho vợ là Vi Thùy Linh cất giữ, dặn nếu Ý đến hỏi “đồ” thì đưa.

Ý sau đó thuê, nhờ một số đối tượng nổ mìn nhà anh Lưu nhưng đều bị từ chối nên điện thoại cho em họ là Song Hưng Cường (SN 1984, biệt danh Cường khỉ, trú TT.Di Linh, huyện Di Linh - Lâm Đồng) giúp.

Cường có tiền án 9 tháng tù về tội giết người, mới ra tù năm 2014.

Đêm 9-10-2017, Cường từ huyện Di Linh đến huyện Đức Trọng, cùng Ý đến nhà Biệt lấy quả mìn. Ý yêu cầu Cường tháo giày để lại nhà Biệt, đi chân không để tránh gây tiếng động. Cả hai sau đó đến trước cửa nhà anh Lưu đặt quả mìn kích nổ.

Ý giao Cường tìm vị trí đặt mìn, nhưng rồi Ý không hài lòng nên trực tiếp vào hè nhà anh Lưu đặt lại. Cả 2 ngồi cách đó khoảng 20m rồi dùng pin con ó loại lớn kích nổ.

Tiếng nổ vang lên chát chúa, Song Hưng Cường bỏ chạy trước, Ý chạy theo sau, cùng về phòng trọ của Ý tại huyện Đức Trọng.

Ý sau đó trả công cho Cường 3 triệu đồng. Ngay trong đêm, Cường bắt taxi về nhà ở huyện Di Linh ngủ như không có chuyện gì xảy ra, cho đến ngày bị Công an bắt giữ.

Ngày 4-12, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 3 đối tượng Ý, Biệt, Hưng Cường về tội gây rối trật tự công cộng và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo nhận định của Giám đốc Công an Lâm Đồng, vụ án xảy ra may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe con người, nhưng thể hiện sự manh động, thách thức pháp luật của đối tượng gây án, gây dư luận xấu về tình hình an ninh trật tự địa phương, khiến người dân bất an; nhất là tại khu dân cư thị trấn.

Việc làm rõ vụ án thể hiện tinh thần trách nhiệm của cơ quan điều tra, đồng thời mang tính giáo dục, phòng ngừa chung...