Lũ về kết hợp triều cường, ĐBSCL có nguy cơ ngập lụt

Ngày 11-9, thông tin phát đi từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mực nước cao nhất ngày 10-9, trên sông Tiền tại Tân Châu 4,09m (trên BĐ2 0,09m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,71m (trên BĐ2 0,21m); tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 13-9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,15m, trên BĐ2 0,15m; tại Châu Đốc lên mức 3,8m, dưới BĐ3 0,2m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ2-BĐ3, sau đó xuống chậm.

Trong những ngày tiếp theo, mực nước sông Cửu Long sẽ lên lại theo kỳ triều cường. Đến ngày 25-9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,2m, trên BĐ2 0,2m; tại Châu Đốc ở mức 3,8m, dưới BĐ3 0,2m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long , đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3

Ghi nhận tại một số tỉnh Miền Tây trong hai ngày 10 và ngày 11-9, triều cường bất ngờ lên nhanh đã gây ngập nhiều nơi khu vực Miền Tây.

Tại Cần Thơ, 17 giờ chiều 11-9, từ các miệng cống nước bắt đầu tràn lên, không lâu sau mặt đường thành mặt sông.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Đường Mậu Thân nước ngập thành sông





Người dân mưu sinh bồng bềnh với triều cường





Công ty phải dùng bao cắt ngăn nước tràn vào





Công nhân lội nước về nhà





Mực nước lên cao leo lên đến công viên Bến Ninh Kiều





Một phần công viên Bến Ninh Kiều bị ngập, người dân cũng ngại đến vui chơi





Bên cạnh đó cũng có một số phụ huynh đưa con em mình đến nơi đây nghịch nước sông Hậu





Tại đường Trần Hưng Đạo, TP Long Xuyên bị ngập khá nặng, không còn thấy đâu là đường, người dân phải để vật cảnh báo các hố sâu, ổ voi, ổ gà





Chợ Long Hồ (Vĩnh Long) thành chợ nổi do nước dân