Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái làm 17 người chết và mất tích

* Tại Sơn La: Mưa lớn từ hôm qua tại huyện Mường La đã gây lũ quét, ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến người và tài sản của người dân.

Mưa lớn, gây lũ quét đã cuốn trôi 10 người dân trên địa bàn, trong đó 5 người đã tìm thấy thi thể, còn 5 người vẫn đang mất tích. Mưa lớn đã cuốn trôi 30 nhà dân.

Cho đến sáng nay 3/8, ngay tại đoạn đường trung tâm huyện dài khoảng 250m, nước ngập cao hơn 1m, làm ách tắc giao thông, cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân, nhiều nhà dân sống quanh khu vực này nước ngập hết nửa tầng 1.

Các cơ quan, đơn vị trong khu vực này cũng bị nước ngập sâu.

Hiện nay, trên địa bàn mưa rất to, nước suối đang dâng cao nhanh, tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương di chuyển khẩn cấp các hộ dân sống quanh khu vực ven suối đến nơi an toàn.

* Tại Yên Bái: Do mưa lớn kéo dài, khoảng 4h30 phút sáng nay (3/8), một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải.

Theo ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Mù Cang Chải, đến 9h sáng nay, qua thống kê ban đầu, đã có ít nhất 7 người mất tích; 17 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn trôi, trong đó xã Lao Chải là 7 nhà, trị trấn Mù Cang Chải là 10 nhà.

Các lực lượng cứu hộ gồm dân quân, công an cùng nhân dân trong khu vực đang tập trung tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát và lũ cuốn trôi.

Hiện nay, các tuyến đường giao thông vào Mù Cang Chải nhiều đoạn bị sạt ta luy dương, lún ta luy âm; nhiều tuyến đường vào các xã xe máy qua lại khó khăn, xe ô tô không đi được.

Ngay đầu giờ sáng nay, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khẩn trương lên Mù Cang Chải nắm tình hình, chỉ đạo tại chỗ việc khắc phục hậu quả thiên tai....

Phóng viên VOV thường trú tại Tây Bắc sẽ tiếp tục thông tin về 2 trận lũ quét kinh hoàng này./.