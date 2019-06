Lợi nhuận Samsung Việt Nam giảm mạnh, công ty sản xuất màn hình Samsung Display Vietnam bất ngờ thua lỗ nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Samsung Electronics đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2019 với nhiều chỉ số sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu đạt 46,6 tỷ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận là 4,49 tỷ USD, giảm tới 57% so với cùng kỳ.



Tại riêng Việt Nam, doanh thu và lợi nhuận của Samsung quý đầu năm cũng đều giảm. Trong đó, doanh thu chỉ giảm khoảng 1%, xuống 16,8 tỷ USD (khoảng 392 nghìn tỷ đồng) nhưng lợi nhuận giảm tới 30%, xuống 1,22 tỷ USD (khoảng 28,3 nghìn tỷ đồng).

3 quý gần đây, doanh thu Samsung liên tục giảm, trái ngược với hình ảnh liên tục tăng trưởng trong giai đoạn trước.

Trong cơ cấu doanh thu 4 công ty tại Việt Nam, Samsung Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu và lập kỷ lục mới về doanh thu khi đạt khoảng 177 nghìn tỷ đồng, đứng sau là Samsung Bắc Ninh với 124 nghìn tỷ đồng, là mức doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử. Quý 1 là thời điểm Samsung tung ra thị trường điện thoại Samsung Galaxy S10, S10+ và S10e.

Kết quả tích cực từ 2 công ty sản xuất điện thoại chỉ đủ bù đắp cho công ty chuyên sản xuất và kinh doanh màn hình, là Samsung Display Vietnam. Trong quý 1, công ty này chỉ thu về khoảng 64 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh so với các tháng trước và là kết quả thấp thứ 2 trong vòng 8 quý gần đây.

Trước đó, Samsung Display Vietnam bùng nổ trong năm 2017 và đạt đỉnh cao vào quý 4/2017, nhưng sau đó doanh thu cũng giảm sâu vào quý 1 và quý 2 năm 2018.

Về lợi nhuận, cũng chính Samsung Display Vietnam là công ty kéo lùi kết quả chung của Samsung tại Việt Nam. Cụ thể, công ty này bất ngờ báo lỗ khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng và là quý lỗ đầu tiên trong hơn 2 năm qua.

Trong khi đó, Samsung Thái Nguyên báo lãi 15,7 nghìn tỷ đồng và Samsung Bắc Ninh lãi khoảng 11,1 nghìn tỷ đồng.

Samsung Display Việt Nam mới chỉ được thành lập từ năm 2014, đặt tại khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh.

Công ty này chuyên sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị hoặc bán các loại màn hình (bao gồm cả chi tiết, linh kiện và phụ kiện) cho các thiết bị điện tử với tất cả loại và kích thước khác nhau, như: Điện thoại di động smartphone, máy tính bảng, Note PC, màn hình máy tính, ti-vi và các sản phẩm điện tử và viễn thông khác.

Công ty này cũng thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan đến sản xuất các loại màn hình và cung cấp các dịch vụ liên quan đến sản xuất, lắp ráp, gia công, tiếp thị hoặc bán các loại màn hình.