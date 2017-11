Lời khai giật mình của "mỹ nam" trong đường dây bán dâm cho quý bà

Cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội) cùng Công an quận Đống Đa và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) triệt phá đường dây bán dâm, kích dục cho nam giới đồng tính, kiêm bán dâm cho các quý bà tại địa bàn TP.Hà Nội.

Cầm đầu đường dây là Lê Hồng Hoà (SN 1985, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Sau một thời gian theo dõi, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm trong khách sạn gồm: nam thanh niên H. (SN 1983, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Q. (SN 1994, trú tại tỉnh Hậu Giang) và 2 người phụ nữ mua dâm là T. (SN 1976, ở tỉnh Tuyên Quang) và H. (SN 1980, ở tỉnh Hưng Yên).

Sau khi bị bắt quả tang, một trong hai "mỹ nam" thổ lộ: "Bọn em đi ca này được ngã giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc gặp thì 2 chị ấy nói, nếu "hay", các chị ấy sẽ thưởng thêm 3 triệu đồng.

Tiền thưởng này là bọn em cầm luôn, không phải chia cho môi giới".

Đặc biệt, nam bán dâm cũng trải lòng, thường xuyên phải… uống thuốc trợ giúp. Đối với khách nam đồng tính cũng có nhiều lứa tuổi hỏi mua dâm. Còn khách nữ thì chủ yếu là trung niên đã bỏ chồng hoặc cũng có khi họ đánh bạc thua thì đi… giải đen.

"Mỹ nam" hé lộ thêm: "Anh Hòa tuyển chọn nhân viên kỹ lắm, không to cao, đẹp trai thì còn lâu mới được làm ở đấy.

Bình thường bọn em làm cho quán massage của anh Hòa, thế nhưng, gần đây bọn em còn tham gia thêm vào câu lạc bộ người mẫu để tính hướng phát triển riêng cho mình sau này. Em cũng không ngờ hôm nay "đi khách" lại bị bắt quả tang".

Được biết, đối tượng Hòa đang làm chủ một cơ sở massage trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Tuy nhiên, đó chỉ là hoạt động trá hình. Thực chất, Hòa đứng ra tổ chức cho các nhân viên nam kích dục hoặc bán dâm cho khách.

Các "trai bao" này sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng từ "A tới Z", bất kể là "pê-đê" hay nữ giới, tuổi nhiều hay ít…

Để "trúng tuyển" làm nhân viên của quán, các nam thanh niên phải cao ít nhất từ 1m7 trở lên, ưu tiên khoảng 1m8, body chuẩn như người mẫu, thậm chí biết cách "khêu gợi" thu hút khách hàng.

Trung bình mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 2 đến 3 triệu đồng/lượt. Những khách hàng có nhu cầu "qua đêm" thì phải trả 6 triệu đồng/đêm. Đồng thời, nếu các quý bà muốn thêm nhiều "dịch vụ" khác thì sẽ phải trả thêm tiền.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.