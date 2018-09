Lời khai của nghi phạm đâm chết thanh niên sờ mông vợ mình

Cơ quan CSĐT, Công an TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Anh (34 tuổi, trú tại xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Đồng thời, tiếp tục tạm giam đối tượng Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Tuyên Quang, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khai nhận: Vào đêm 29/8, đối tượng cùng vợ, con sau khi vào quán bánh cuốn ăn đêm đã nhìn thấy bàn bên cạnh có khoảng 10 người đang ngồi ăn bánh cuốn và uống rượu.

Trong đó, có một số người Tuấn Anh nhìn quen mặt nhưng không nhớ tên. Sau đó, một số người có nhận ra Tuấn Anh nên đã chào hỏi nhau.

Hiện trường vụ án.

Khi gia đình Tuấn Anh đang ngồi ăn thì có một nam thanh niên ở nhóm người quen mang rượu sang mời vợ chồng anh ta.

Lúc sau, Tuấn Anh đi sang bàn của nhóm người này để mời lại rượu rồi đi về bàn ngồi ăn cùng với vợ con.

Khoảng 5 phút sau, một thanh niên mặc áo phông màu ghi tên Nguyễn Mạnh H (SN 1990, trú tại thôn Sông Lô 9, xã An Tường, TP.Tuyên Quang) tiếp tục sang mời rượu vợ chồng Tuấn Anh.

Lúc này, H sang ngồi cạnh chị Nguyễn Thị Ánh N (vợ Tuấn Anh), khi cả 3 cùng nâng chén thì người này đã dùng tay phải tranh thủ sờ mông chị N.

Thấy H có những hành động mất lịch sự với vợ mình, Tuấn Anh đã trừng mắt nhìn H.

Theo lời khai của Tuấn Anh, khi bị phát hiện, H đã tỏ thái độ thách thức và đi về bàn của mình.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi đứng dậy đi về, H vẫn tiếp tục có những hành động "sàm sỡ" chị N mặc sự có mặt của Tuấn Anh ở đó.

Lúc này, do quá bực mình về thái độ của thanh niên H, Tuấn Anh đã sang bàn của nhóm người quen gọi H ra ngoài đường để nói chuyện.

Tại đây, ở ngoài đường trước cửa quán, Tuấn Anh có hỏi H "tại sao mày lại làm như thế, mày muốn gì ?".

Tuy nhiên, H không trả lời mà lại đấm thẳng vào mặt Tuấn Anh. Sau đó, giữa hai người xảy ra xô xát, H bị Tuấn Anh đánh ngã xuống đường.

Thấy 2 người đánh nhau, nhóm người quen đã chạy ra căn ngăn. Lúc này, thấy nhóm bạn của H chạy ra ôm mình, Tuấn Anh tưởng nhóm người đó chạy ra đánh mình nên vùng ra, chạy vào trong quán ăn đêm thấy trên bàn có một cái kéo nên đã cầm lấy để phòng thân.

Đúng lúc này, H chạy vào để đuổi đánh thì bị Tuấn An cầm kéo chạy lại đâm một nhát vào vùng ngực, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó, H được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.