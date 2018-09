Lời khai của đối tượng chặn đường cô gái lúc đêm khuya hiếp dâm cướp tài sản

Ngày 8/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang tạm giam Phạm Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và cưỡng hiếp chị N.V.T. (ở huyện Yên Khánh) vào tối 24/8.

Thượng tá Đào Ngọc Tuấn – Trưởng Công an huyện Yên Khánh cho biết, khoảng 8h ngày 25/8, Công an huyện Yên Khánh nhận được tin báo của người nhà chị T. về vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 tối 24/8.

Theo tin báo của người nhà chị T, trên đường đi làm về, đến đoạn đường vành đai quốc lộ 10 thuộc xã Khánh Hải (huyện Yên Khánh) thì chị T bị một nam thanh niên lạ mặt đi xe máy Wave màu trắng phía sau áp sát vờ hỏi đường.

Sau đó, thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế, dùng vũ lực đe dọa đòi giao cấu với chị T.

Bị cưỡng bức, chị này cố gắng kháng cự nên kẻ lạ mặt không thực hiện được hành vi đồi bại.

Giữa lúc bị kẻ lạ mặt đang khống chế để cưỡng bức, chị T. thấy có người đi xe máy chạy qua liền tri hô kêu cứu.

Lập tức, đối tượng lạ mặt đã đánh đập chị T., rút dao đâm vào cánh tay chị này rồi cướp hai nhẫn vàng bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, chỉ huy Công an huyện Yên Khánh đã báo cáo Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng thời điều động các đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và CSGT phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra thu giữ được đôi dép và con dao đối tượng sử dụng bỏ lại hiện trường.

Từ đây, cơ quan công an dựng đặc điểm hung thủ và ra thông báo truy tìm đối tượng, chiếc xe máy mà nghi can sử dụng, vật chứng của vụ án là 2 chiếc nhẫn của nạn nhân bị cướp, đồng thời phối hợp công an các xã ra soát, sàng lọc các nghi can nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp, 48 giờ sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã xác định được nghi can là Phạm Văn Toàn và triệu tập lên làm việc.

Ban đầu Toàn không thừa nhận hành vi và khai báo thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng ngủ ở xe container nhằm tạo dựng chứng cứ ngoại phạm.

Tuy nhiên, sau 12 giờ làm việc, trước những các chứng cứ, tài liệu thu thập, Toàn đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, Toàn khai, bản thân nghiện chơi game. Tối 24/8, sau khi chơi game hết tiền, hắn ta liền nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi.

Toàn mượn chiếc xe máy Wave màu trắng của người quen để đi tìm "con mồi". Khi tới địa bàn xã Khánh Hải, hắn thấy chị T. đi một mình nên sinh ý định hiếp dâm, cướp tài sản. Cơ quan điều tra đã thu hồi 2 nhẫn vàng Toàn cướp của chị T. mang bán.