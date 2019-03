Lộ diện kẻ vận chuyển gần 900 bánh heroin vừa bị bắt ở TPHCM

Ngày 28/3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng khám xét các điểm nghi tập kết ma tuý của ông trùm người Trung Quốc vừa bị bắt tối qua tại bến xe An Sương.

Lực lượng chức năng chặn chiếc xe bán tải nghi chở ma túy.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/3, tổ công tác 363 Công an TPHCM phối hợp cùng đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC08) công an TPHCM phát hiện chiếc xe bán tải có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Tại hiện trường, công an phát hiện chiếc xe chở hai thùng carton chứa hàng trăm bánh nghi là ma tuý nên lập tức bắt giữ chủ hàng và đưa toàn bộ về cơ quan công an để làm việc.

Qua kiểm đếm, bước đầu công an xác định có hơn 890 bánh, nặng hơn 300kg nghi là heroin trong hai thùng carton. Công an cũng xác định ông trùm vận chuyển số hàng trên là người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Hiện công an đang tiếp tục khám xét nhiều địa điểm nghi là nơi cất giấu ma tuý và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.