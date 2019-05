LMHT: MSI 2019 và những con số thống kê ấn tượng - PVB vượt mặt GAM 2017, xác lập kỷ lục mới

Mới chỉ trôi qua hai ngày thi đấu, kèm theo đó là 12 trận đấu, thế nhưng MSI 2019 đã thật sự để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với những fan hâm mộ của LMHT . Và dưới đây là những thông số cùng các kỷ lục đầy ấn tượng đã được ghi nhận chỉ trong hai ngày thi đấu.

50 - Là số mạng ghi nhận trong trận đấu mở màn giữa đại diện của chủ nhà, PVB cùng với đương kim vô địch thế giới, IG.

Trận đấu đẫm máu mang đậm phong cách We Are VCS này đã xác nhận kỷ lục top 3 game đấu có số mạng nhiều nhất trong lịch sử MSI, chỉ xếp sau hai cặp trận SUP vs KBM (75 mạng tại MSI 2018) cũng như SUP vs RED (67 mạng tại MSI 2017). Theo thống kê, cứ 1,47 phút, lại có một thành viên của hai đội ngã xuống.

22 - 28 và PVB vượt qua GAM 2017 ghi tên mình vào kỷ lục những trận đấu có lắm mạng hạ gục nhất trong lịch sử MSI

Điều đáng thú vị là PVB 2018 đã xô đổ chính kỷ lục mà GAM 2017 đã thiết lập trước đó với 48 kills trong trận đấu với VP tại MSI 2017.



4 - Đó là số pha solo kill của TheShy khi cầm Akali trong trận đấu với G2 eSports và được xác nhận là thành tích solo kill nhiều thứ 6 trong lịch sử các giải đấu MSI cũng như chung kết thế giới.

Akali trong tay TheShy quá hủy diệt

Trước TheShy, đã có 2 tuyển thủ thực hiện được 6 pha solo kill và 3 người có 5 pha solo kill trong lịch sử các trận đấu tại MSI và CKTG LMHT.

44'40 - Thêm một thông số nữa liên quan tới các tuyển thủ PVB. Cụ thể, đó là thời gian thi đấu của PVB vs FW tai MSI 2019, và đó cũng là trận đấu có thời lượng dài nhất tại giải đấu tính tới thời điểm hiện tại.

PVB vs FW là trận đấu có thời lượng lâu nhất MSI 2019 tính tới thời điểm hiện tại

Khá đáng tiếc khi các chàng trai PVB dù đã có lợi thế rất lớn ở giai đoạn đầu game nhưng lại để tuột mất chiến thắng một cách đầy tiếc nuối. Đây cũng là trận đấu ghi nhận tới 3 tình huống ăn Baron thành công liên tiếp từ phía các tuyển thủ FW.

2.66 - Đó là hệ số Vision/Minute, hay đơn giản hơn là kiểm soát tầm nhìn từ phía Palette của PVB. Vượt qua cả Mata, Palette chính là hỗ trợ chi nhiều tiền nhất cho việc cắm mắt của ngày thi đấu thứ nhất MSI 2019.

Palette chăm cắm mắt nhất ngày thi đấu đầu tiên của MSI 2019

Hơi tiếc nuối khi PVB đã không thể tìm kiếm được trận thắng nào, nhưng vẫn phải dành lời khen cho những nỗ lực thầm lặng của Palette.

39 giây - Đó là thời điểm chứng kiến chiến công đầu trong trận đấu giữa SKT T1 vs IG và nó cũng được ghi nhận là chiến công đầu sớm nhất trong lịch sử của giải đấu MSI.

Tình huống First Blood ngay từ giây thứ 39 - nhanh nhất lịch sử MSI

16'01 - Trận đấu chóng vánh nhất trong lịch sử MSI với Chung kết thế giới. Con số này sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ là vết nhơ cũng như kỷ niệm buồn không bao giờ có thể xóa nhòa với những Faker, Khan, Mata và các fan của SKT T1. Có lẽ không cần phải nhấn mạnh thì ai cũng biết đó chính là thời điểm mà SKT T1 chịu thất bại sau game đấu bị hủy diệt hoàn toàn bởi IG.

Con số 16'01 chắc chắn sẽ còn ám ảnh Faker và các thành viên SKT T1 nhiều trong tương lai

Đó cũng là số thời gian để nhà đương kim vô địch thế giới hạ sát cựu vương SKT T1 - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử LMHT và hiện đang nắm giữ 3 chức vô địch thế giới kèm theo đó 2 lần lên ngôi vương MSI.