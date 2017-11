Liên tiếp có giả thuyết mới về vụ mất tích bí ẩn tàu ngầm Argentina

"Do có thông tin về vụ nổ, và vì trên tàu không có ngư lôi, chúng không thể nổ được, nên giả định rằng có thể xảy ra vụ nổ do tích tụ hydro. Nếu nguyên nhân là do hydro, chúng ta không biết tại sao nồng độ hydro lại gia tăng" - ông Balbi cho biết tại cuộc họp báo.

Đã 12 ngày trôi qua, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm quốc tế, nhưng vẫn chưa thấy manh mối tàu ngầm San Juan. Thân nhân của 44 thủy thủ trên tàu đang mất dần hy vọng.

Người anh của một thủy thủ nói rằng, con tàu chở quá tải số người được phép. "Tàu ngầm chỉ phù hợp cho 37 vị trí cố định, nhưng nó chở theo tới 44 người" - người này nói với hãng tin Nga Ria Novosti.

Hơn nữa, 7 người thừa ra không có kinh nghiệm về điều hướng tàu ngầm. Trong số đó có 2 người là tay bơi lội từ đội Buzos Tacticos của Hải quân Argenita và 1 nhân viên của Cục Tình báo Hải quân - thông tin được vợ người này tiết lộ.

Tàu ngầm ARA San Juan của Hải quân Argentina bị mất liên lạc ngày 15.11 khi đang di chuyển từ căn cứ hải quân Ushuaia đến Mar del Plata.

Vào thời điểm liên lạc sau chót, thủy thủ đoàn của tàu ngầm đã thông báo về tai nạn. Trên tàu ngầm có 44 người, trong đó có nữ nhân viên tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử Argentina Eliana Maria Kravchik.