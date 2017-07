Lên nòng súng K59 khi đi buôn 10 bánh heroin

Sau thời gian theo dõi, chiều 6-7, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An cùng và Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), mật phục bắt đối tượng mang ma túy từ Lào về nước.

Khi Thò Bá Nái (27 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, huyện biên giới Quế Phong) thủ súng trong người mang ma túy từ Lào về đến khu vực biên giới thuộc vùng rừng ráp ranh giữa xã Tri Lễ và nước Lào thì bị cảnh sát vây bắt.

Lúc này, Nái đưa khẩu súng K59 ra định xả đạn để chạy trốn thì các chiến sĩ kịp thời tước súng, bắt gọn. Tang vật thu giữ 10 bánh heroin (khoảng 3,5 kg) và khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn. Kiểm tra khẩu súng cho thấy đạn đã lên nòng.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.