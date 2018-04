Lee Bo Young: Hành trình 10 năm vất vả của Hoa hậu Hàn Quốc để có được sự nghiệp sáng chói, tổ ấm hạnh phúc và cả nhan sắc tường thành đáng ghen tị

Hoa hậu Hàn Quốc chật vật 10 năm để bước lên đỉnh vinh quang

Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, thanh tú, Lee Bo Young xuất sắc giành về chiếc vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc ở Daejeon vào năm 2000. Cũng như những người đẹp xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc, Lee Bo Young cũng ôm giấc mơ lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Năm 2003, cô khởi nghiệp với vai diễn nhỏ trong Escape from Unemployment và nhiều bộ phim khác. Thời điểm đó, diễn xuất non nớt của người đẹp không nhận được nhiều sự chú ý.

Năm 2004, Lee Bo Young có cơ hội thử sức với vai ác nữ trong Điệu nhảy cuối cùng dành cho anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp được đức lang quân tương lai của mình là tài tử Ji Sung. Những năm sau đó, Lee Bo Young đều đặn góp mặt trong 1-2 phim mỗi năm.

Tác phẩm đáng nhớ nhất của nữ diễn viên thời gian đó là trong phim điện ảnh Once Upon a Time (2008) và phim truyền hình The Equator Man (2012), mang về cho cô những giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp dù chưa thể bật lên thành sao hạng A sáng giá.

Chật vật suốt 10 năm khẳng định thực lực, nỗ lực của Lee Bo Young cuối cùng cũng được đền đáp. Năm 2013, cô được giao đảm nhận vai chính trong phim truyền hình dài hơi My daughter, Seo Young.

Lối diễn tinh tế và tự nhiên của Lee Bo Young thành công lôi cuốn người xem qua từng thước phim, giúp bộ phim lập kỷ lục rating khủng lên đến 47,6%.

Nhưng tên tuổi của Lee Bo Young thực sự vươn xa ra khỏi biên giới Hàn Quốc tất cả nhờ vào màn thể hiện xuất sắc của cô trong I can hear your voice kết hợp với đàn em Lee Jong Suk.

Nữ luật sư Jung Hye Sung được đánh giá là bước đột phá ngoạn mục của Lee Bo Young, vừa giúp cô khẳng định tài năng, tên tuổi và chỗ đứng trong làng giải trí.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Từ đó, Lee Bo Young trở thành “con cưng” của các nhà làm phim xứ kim chi. Mỗi tác phẩm có sự xuất hiện của cô sau này đều được đánh giá cao về tính nhân văn và bảo chứng mức rating hai chữ số đáng mơ ước.

Sau 3 năm nghỉ ngơi để mang thai và sinh con, Lee Bo Young đánh dấu sự trở lại vào năm 2017 với tác phẩm Whisper đình đám và mới đây nhất là Mother - phim Hàn đầu tiên vinh dự lọt vào danh sách đề cử LHP truyền hình quốc tế Cannes.

Cuối cùng, sau 10 năm nếm trải mọi cay đắng thì Lee Bo Young cũng hái được “quả ngọt” nhờ tinh thần làm việc chuyên nghiệp, không ngừng nỗ lực dù là trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.

(Ảnh: Internet)

Lee Bo Young lấy hết nước mắt khán giả qua vai diễn mới nhất trong Mother. (Ảnh: Internet)

Vẻ đẹp tường thành trước ngưỡng 40 không bị lay chuyển

Không đẹp thanh thuần, xuất sắc như Lee Young Ae, đẹp cổ điển như “chị đẹp” Son Ye Jin hay mang phong thái nữ thần hệt Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Lee Bo Young cứ thế chinh phục công chúng bằng nét đẹp ngọt ngào, dịu dàng mà gần gũi.

Ở tuổi 39 và là bà mẹ một con, Lee Bo Young vẫn giữ được nhan sắc thời thanh xuân đáng ghen tị.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Chuyện tình cổ tích với chàng tài tử sáng giá

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trên phim trường Điệu nhảy cuối cùng dành cho anh, Ji Sung đã rơi vào lưới tình với Lee Bo Young. Thế là bắt đầu từ đó, anh lên kế hoạch chinh phục trái tim người đẹp.

Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn của Lee Bo Young, Ji Sung mạnh dạn bỏ vào túi người thương một mảnh giấy với dòng nội dung vỏn vẹn: “Anh thích em”.

Biết được tình cảm của Ji Sung, Lee Bo Young vô cùng bối rối vì khi đó cô xác định sẽ không hẹn hò với người trong ngành giải trí nên đã thẳng thừng từ chối anh dù nam diễn viên có thề non hẹn biển rằng: “Nếu vậy thì anh sẽ từ bỏ diễn xuất”.

(Ảnh: Internet)

Không bỏ cuộc, Ji Sung vẫn kiên trì, một lòng một dạ hướng về Lee Bo Young. Cảm động trước tấm chân tình ấy, nữ diễn viên cuối cùng cũng gật đầu làm bạn gái anh.

Sau này nhắc lại, Lee Bo Young vẫn cảm thấy có lỗi khi 3 tháng đầu yêu nhau, cô luôn tỏ ra lạnh lùng và bất cần đối với chồng mình. Năm 2007, cặp đôi quyết định công bố chuyện tình cảm và nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.

Sau 6 năm bên nhau, Ji Sung và Lee Bo Young cảm thấy đã đến lúc họ muốn về chung một tổ ấm. Sau buổi chụp hình tại Tây Ban Nha, chàng tài tử đã ngỏ lời cầu hôn ngọt ngào và hát vang ca khúc Your Song của Elton John - bài hát yêu thích của Lee Bo Young, trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.

Khi đó, Lee Bo Young đã bật khóc trước khi gật đầu nhận lời làm vợ Ji Sung. Năm 2013, đám cưới giản dị nhưng đầy ý nghĩa của cặp đôi được tổ chức trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, ai nấy cũng ghen tị với hạnh phúc của 2 người và dành hết sự ngưỡng mộ cho sự chung thuỷ của Ji Sung.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Sau khi kết hôn, cả Ji Sung và Lee Bo Young tự nguyện giảm thiểu lịch trình làm việc để chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ngôi sao Defendant luôn dành cho vợ sự yêu thương và cưng chiều như thuở mới yêu khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Không được săn đón như cặp đôi Song - Song hay quyền lực như Bi Rain - Kim Tae Hee, Ji Sung và Lee Bo Young cứ thế vẫn lặng lẽ yêu nhau bình yên và hạnh phúc, tận hưởng cuộc hôn nhân đáng mơ ước.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)