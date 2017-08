Lãnh đạo Sở KH&CN Ninh Bình lên tiếng việc Giám đốc Sở "tát" lái xe vì đi sai đường

Trao đổi với PV vào tối 6/8, ông Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình xác nhận, có sự việc anh Vũ Hàm Linh, cán bộ lái xe tại Sở bị ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở tát trong lúc đi công tác tại Nghệ An.



Ông Tuấn Anh cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày thứ 5 (13/7), tuy nhiên, sau khi Giám đốc Sở cùng các cán bộ đi công tác về vào chiều thứ 6 (14/7) thì tất cả mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

Vào thứ 7 (15/7), ông Tuấn Anh có nhận được thông tin về sự việc từ vợ lái xe Linh nhưng sang đầu tuần sau đó, mọi việc vẫn bình thường và ông Dũng cùng anh Linh vẫn còn chơi cầu lông cùng nhau.

Đến ngày 20/7, ông Vũ Đức Dũng đã có đề nghị, ông Tuấn Anh triệu tập Chi ủy cùng lãnh đạo Sở họp tại phòng Giám đốc Sở để báo cáo về sự việc.

"Khi đó, chúng tôi có triệu tập Chi ủy, lãnh đạo Sở và ông Dũng có báo cáo, giải trình sự việc. Theo báo cáo của ông Dũng, khi đi liên hoan do Sở của Nghệ An tổ chức chiêu đãi thì lúc về có 2 người đi nhờ và do lúc đi một đường, lúc về một đường nên lái xe đã đi nhầm.

Do thấy lòng vòng nên ông Dũng có đòi xuống xe và lái xe thấy lãnh đạo xuống cũng sợ nên xuống mời Giám đốc lên nhưng ông không lên. Cũng có thể do kéo tay nhau nên ông Dũng không kiềm chế được có tát lái xe Linh.

Tại cuộc họp, ông Dũng cho biết, trong ngày 19/7 đã gọi điện cho anh Linh để xin lỗi nhưng không được, sau đó cũng nhắn tin xin lỗi và ông rất ân hận về hành động của mình.

"Sau đó, chúng tôi đã mời lái xe lên giải trình, đồng thời, mời người đi cùng lên giải trình thì thấy sự việc khớp với nhau", ông Tuấn Anh thông tin.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở KH&CN Ninh Bình, sau khi đối chứng các thông tin, giải trình, ông đã tiếp tục triệu tập cuộc họp Chi ủy thông báo sự việc.

"Tại đây, ông Dũng đã trực tiếp xin lỗi lái xe Linh và đồng chí lái xe cũng chấp nhận lời xin lỗi đó. Đồng thời, ông Dũng có nêu rõ đã báo cáo giải trình sự việc còn căn cứ vào khuyết điểm cá nhân cũng như thẩm quyền thì Chi ủy, lãnh đạo Sở xem xét xử lý.

Từ báo cáo cáo giải trình của hai bên, Chi ủy cũng xác định, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra giữa cá nhân với cá nhân và ngoài giờ công tác, không gây hậu quả nghiêm trọng nên Chi ủy thống nhất với việc xin lỗi,

Đồng thời, yêu cầu hai bên cùng rút kinh nghiệm sâu sắc, không để tái phạm", ông Tuấn Anh nêu rõ.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Sở, hiện anh Linh vẫn lái xe đưa Giám đốc Sở đi họp.