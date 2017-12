Lãnh đạo ngoại giao, quốc phòng Mỹ và CIA phản đối công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

Theo CNN, các quan chức hàng đầu trong chính quyền ông Donald Trump không đồng tính với việc tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, và đã khuyên ông Trump không làm thay đổi hiện trạng trong khu vực.

Các nguồn tin cấp cao của CNN cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng quốc phòng James Mattis và Giám đốc CIA Mike Pompeo đều phản đối quyết định trên và đã trao đổi riêng với tổng thống.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ vẫn ra thông cáo nói việc di chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem vẫn sẽ tiếp tục.

"Chúng tôi đã tham vấn nhiều bạn bè, đối tác và đồng minh trước khi tổng thống đưa ra quyết định," ông Tillerson nói. "Bộ ngoại giao sẽ khởi động ngay lộ trình thực thi quyết định trên, bắt đầu bằng công tác chuẩn bị để chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv với Jerusalem."

Ông cũng cho biết nước Mỹ đã sẵn sàng ứng phó với những phản ứng nhằm vào quyết định của tổng thống Trump.

"Sự an toàn của người Mỹ là ưu tiên cao nhất của Bộ ngoại giao. Cùng với các cơ quan liên bang khác, chúng tôi đã thực thi các kế hoạch an ninh mạnh mẽ nhằm bảo vệ an toàn cho người Mỹ tại các khu vực chịu tác động," Ngoại trưởng Tillerson cho hay.

Trong một thông cáo riêng rẽ vào ngày 6/12, ông Rex Tillerson nói chính quyền Mỹ vẫn tin tưởng có "cơ hội rất tốt" để đạt được hòa bình ở Trung Đông.

Phát biểu tại hội nghị bộ trưởng NATO tại Brussels, Bỉ, ông cho biết tổng thống Trump "cam kết" với tiến trình hòa bình, trong khi nhóm của cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner đang nỗ lực để đạt mục tiêu này.

Sau tuyên bố của tổng thống Mỹ, tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói hành động này đã chấm dứt vai trò của Mỹ như một trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine.

Bất ổn được dự báo lan rộng trong các lãnh thổ của người Palestine và ở Đông Jerusalem sau diễn biến mới, và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên toàn khu vực Trung Đông.