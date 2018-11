Lạnh "chồng" lạnh, mùa đông chính thức chạm ngõ miền Bắc

Xin ông cho biết, dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài bao lâu?

- Theo nhận định đợt không khí lạnh này sẽ gây thời tiết lạnh kéo dài trong khoảng 10 ngày, xen vào đó sẽ có những ngày trời rét. Nguyên nhân là có những đợt tăng cường liên tục để duy trì trạng thái thời tiết lạnh ở Bắc Bộ trong những ngày tới.

Với thời gian kéo dài như vậy, liệu đợt không khí lạnh mạnh này chính là dấu hiệu mở màn mùa đông chạm ngõ miền Bắc, thưa ông?

- Theo dự báo của chúng tôi thì ngoài đợt không khí lạnh ảnh hưởng nước ta từ ngày 17.11, không khí lạnh sẽ được tăng cường liên tục.

Dự báo khoảng ngày 21.11 rồi ngày 24.11 sẽ có không khí lạnh được bổ sung. Như vậy có thể nói mùa đông năm nay là đúng quy luật, tức rét xuất hiện vào giai đoạn nửa cuối của tháng 11.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Xin ông cho biết đến thời điểm này, đã có những nhận định gì về tình hình diễn biến mùa đông năm nay như thế nào?

- Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino được dự báo sẽ bắt đầu từ tháng 11.2018 đến những tháng nửa đầu năm 2019 nên tại miền Bắc, nhiệt độ trung bình các tháng trong toàn mùa đông năm 2018-2019 được dự báo sẽ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0.5 đến 1.0 độ C.

Theo thống kê trung bình các tháng mùa đông-xuân (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau) có khoảng 6-8 đợt rét đậm, rét hại tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ. Mỗi đợt kéo dài trung bình khoảng 5-7 ngày.

Nhận định, các đợt rét đậm, rét hại mùa đông năm 2018-2019 có xu thế ít hơn so với trung bình. Đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông 2018-2019 diễn ra vào khoảng nửa cuối tháng 12. Cần đề phòng những đợt kéo dài từ 4-7 ngày tập trung trong tháng 1 và tháng 2.2019.

Nhiệt có thể xuống thấp nhất trong những đợt rét phổ biến ở vùng trung du và đồng bằng có thể xuống mức 7-10 độ C, vùng núi từ 3-6 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 0 độ C.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2018, còn khoảng bao nhiêu cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, và bao nhiêu cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, thưa ông?

- Dự báo từ nay đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền khu vực các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió mạnh trên biển và đất liền, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt các hiện tượng dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ.

Trên các khu vực ven biển và các vùng biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông có thể sẽ xuất hiện gió mạnh do hoạt động của gió mùa đông bắc gây ra.