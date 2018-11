Liên quan tới đoạn clip dài hơn 10 phút đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh được cho là CSGT tỉnh Bình Định ẩu đả với lái xe tải, 2 CSGT có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc là trung tá Trần Chí Dũng và đại úy Lê Thành Tấn (CSGT của Trạm CSGT Tuy Phước).

Đại úy Lê Thành Tấn kể lại trên báo Thanh niên, tổ CSGT nhận được thông tin từ lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước yêu cầu kiểm tra chiếc xe tải BKS 37C - 041.77. Xe này trước đó không chấp hành hiệu lệnh của CSGT tại trạm cân tải trọng gần trụ sở Trạm CSGT Tuy Phước (ở xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định).



Anh và trung tá Dũng dùng xe công vụ đuổi theo, ra tín hiệu nhiều lần nhưng lái xe tải không chấp hành. Sau 4km truy đuổi, xe CSGT ép được xe tải vào lề, yêu cầu lái xe tải xuất trình giấy tờ nhưng người trên xe chỉ quay phim.

Khi 2 người trên xe tải xuống, CSGT kiểm tra thì bị cho là "đi bứt dây đèn phanh để xử lý tài xế".

"Một người đã xô đẩy khiến tôi ngã vào xe tải, bị tét đầu, chảy máu. Lúc đó, tôi không đánh lại mà chỉ cố khống chế người đã xô đẩy, tấn công mình. Ngay lập tức anh này chạy ra phía trước đầu xe tải hô to lên là “công an đánh dân”.

Tôi đuổi theo gạt chân, cố ôm anh ta lại. 2 người khác cùng đi trên xe tải cũng chạy lại tấn công tôi rồi họ còn chạy ra đường chặn các xe khác. Lúc này, anh Dũng chỉ can ngăn họ lại", đại úy Tấn kể với nguồn trên.

Anh Tấn cho biết trên Lao động, những người trên xe tải tấn công nên sau đó anh phải lên xe công vụ, gọi điện cho Công an huyện Phù Mỹ đến hỗ trợ. Người trên xe tải tiếp tục hành hung nên xe công vụ của CGST phải rời đi. Trung tá Dũng phải bỏ chạy vào nhà dân cạnh đó vì bị nhóm người trên xe tải giằng co.

Đại úy Lê Thành Tấn nói, khi đó đường vắng, đêm khuya, nhóm người đi xe tải có 4 còn CSGT chỉ có 2 người thì "làm sao dám đánh họ được". CSGT phải rời đi để đảm bảo an toàn.

Thượng tá Võ Văn Chín (Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) thông tin trên Dân trí, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan mời chủ xe tải BKS 37C - 041.77 và lái xe lên làm việc.



Đơn vị đã yêu cầu 2 CSGT của trạm Tuy Phước đang làm báo cáo, giải trình. Vị này khẳng định, ai sai tới đâu sẽ xử lý tới đó chứ không có chuyện bao che.

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 17/11. Trong clip, những người trên xe tải nói CSGT đuổi theo, ép xe tải, dừng xe giữa trời mưa không đảm bảo an toàn giao thông và rọi đèn pin vào mặt, hù dọa...

Sau đó là cảnh 1 viên CSGT ẩu đả với người đàn ông mặc áo xanh được cho là bước từ xe tải xuống. Có tiếng hô "công an đánh dân". Một CSGT khác vào can ngăn sự việc. CSGT vừa ẩu đả đã lên xe công vụ, người của phía xe tải đi tới đòi kéo xem bảng tên...

(Tổng hợp)