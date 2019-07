"Lan cave" Thanh Hương đoạt giải quán quân Trời sinh một cặp mùa 3

Tối 13/07, chung kết cuộc thi ca hát dành cho các nghệ sĩ hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau Trời sinh một cặp đã được lên sóng truyền hình.

Đây là cuộc tranh tài của diễn viên Thanh Hương - người đảm nhận vai "Lan cave" trong phim "Quỳnh búp bê" (team Đinh Hương), Đồng Ánh Quỳnh - á quân "The Face 2017" (team Văn Mai Hương) và dancer Kim Anh (team Thiên Vương).

Huấn luyện viên Đinh Hương cùng "Lan cave" Thanh Hương (ngoài cùng bên phải - pv).

Ở đêm thi mang tính chất quyết định, Thanh Hương cùng huấn luyện viên đã tự tin thể hiện ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân" để khoe quãng giọng trầm, dày. Ngoài kĩ thuật thanh nhạc tốt, nữ diễn viên còn được đánh giá cao về mặt cảm xúc.

Trong phần nhận xét, giám khảo Huy Tuấn cho biết: "Tôi đánh giá cao huấn luyện viên Đinh Hương vì sự thách thức thí sinh của mình. Bài hát này rất khó để xử lý thanh nhạc trong đêm cuối như thế. Bạn rất tự tin vào khả năng của mình".

Giám khảo là MC Anh Tuấn thì nhận định: "Nói về giọng hát, tôi thích sự tương phản ở đây, hai bạn một giọng trầm và một giọng cao.

Đồng Ánh Quỳnh (trang phục hồng - pv) tự tin cùng huấn luyện viên Văn Mai Hương hát những ca khúc khó.

Nói về Trời sinh một cặp, người ta cứ tưởng tương phản không dính với nhau được nhưng cái tương phản của hai bạn rất hợp lí và bản phối rất lạ".

Ở phần cho điểm, Huy Tuấn, Anh Tuấn cùng Thu Phương đều thống nhất cho tiết mục của cặp đôi là 9,75 điểm.

Sang phần dự thi tiếp theo, Thanh Hương cùng Đinh Hương lựa chọn liên khúc "Dream girl – One night only – Queen of the night" để chinh phục giám khảo, khán giả.

Không quá cầu kì trong bối cảnh, giọng hát chắc chắn, vũ đạo điêu luyện của Thanh Hương và Đinh Hương đã nhận được nhiều lời khen ngợi cùng 3 điểm 10 từ giám khảo.

Về phía team Văn Mai Hương, tiết mục đầu tiên, Đồng Ánh Quỳnh kết hợp cùng đàn chị khi làm mới hit "Monalisa" và nhận số điểm 9,75 điểm từ Thu Phương, Huy Tuấn và 9.5 điểm từ MC Anh Tuấn.

Sang tiết mục thứ 2, Đồng Ánh Quỳnh và Văn Mai Hương nhận 3 điểm 10 khi khai thác thế mạnh là ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động "Jaiho – On the floor".

Không gặp nhiều áp lực trước 2 đối thủ mạnh, sự tự tin trong tiết mục "Big girl don’t cry & Bang bang bang" của Kim Anh và Thiên Vương giúp cô nhận được 2 điểm 10 từ Anh Tuấn, Thu Phương và 9.75 điểm từ Huy Tuấn.

Kim Anh khoe khả năng vũ đạo trong tiết mục sôi động.

3 giám khảo đồng loạt cho Kim Anh và huấn luyện viên 9.5 điểm khi nhóm thể hiện tiết mục đầy sâu lắng "Ánh sáng đời tôi, Tình cờ, Mãi mãi".

Kết quả chung cuộc, Thanh Hương trở thành quán quân, nhận số tiền thưởng 500 triệu đồng nhờ có tổng số điểm cao nhất. Đồng Ánh Quỳnh đạt giải á quân với giải thưởng 200 triệu đồng còn Kim Anh về thứ 3 trong đêm thi khép lại Trời sinh một cặp mùa 3.

Giám khảo chấm chung kết gồm: Huy Tuấn, Thu Phương, Anh Tuấn (từ trái qua - pv).