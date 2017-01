Lạc quan tếu đến bao giờ, Pep Guardiola?

Tại Premier League, cơ hội gần như đã hết cho Man City

"Có rất, rất nhiều điều để chiến đấu. Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup, một suất trong Top 4 để dự Champions League mùa tới. Thời điểm một hoặc hai tháng nữa chúng tôi sẽ thấy vị trí của đội bóng và sau đó sẽ quyết định mục tiêu của mình".

Đó là những chia sẻ của Pep sau thất bại tại vòng 19 Premier League trên sân Anfield. Không những thế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn tỏ ra lạc quan tếu:

"Sau thất bại vào ngày cuối cùng của năm (trận đấu kết thúc khi chưa sang năm mới 2016, giờ Anh), mọi thứ vẫn luôn có thể tươi sáng trở lại… Cách họ (các cầu thủ) tập luyện làm tôi hài lòng.

Tôi rất mừng vì được làm việc với những chàng trai này và cách họ cố gắng làm mọi việc. Còn rất nhiều trận đấu trong tháng Giêng, bạn phải kiên nhẫn và tiếp tục tiến lên".

Về mặt lý thuyết, đúng như Pep đã tuyên bố, Man City vẫn còn cơ hội ở ba đấu trường nhưng ngoại trừ FA Cup, không ai dám tin Guardiola cùng các học trò có thể làm nên kỳ tích tại Premier League và Champions League.

Đêm qua, Man City bị Liverpool mở tỷ số từ phút thứ 8 nhưng đã không thể làm gì để thay đổi tình thế.

Tại Premier League, "The Citizens" vẫn đang xếp thứ ba nhưng hoàn toàn có khả năng bị Arsenal vượt mặt khi các pháo thủ thành Luân Đôn sẽ đối đầu với Crystal Palace tại Emirates đêm nay.



Với khoảng cách 10 điểm so với đội đầu bảng Chelsea, cơ hội vô địch gần như không còn bởi theo kinh nghiệm của Arsene Wenger: "thua 9 điểm thì vẫn còn có thể đuổi được, thua nhiều hơn 9 điểm là hết cơ hội".

Tất nhiên, trong một mùa giải có nhiều biến động, bất cứ điều gì cũng có thể diễn ra nhưng tình hình thực tại đang quay lưng với thầy trò Pep Guardiola.

Ở Champions League, tình hình còn phức tạp hơn gấp bội

Tại vòng 1/8, AS Monaco thực ra không đáng ngại nếu Pep cùng các học trò thi đấu với đẳng cấp vốn có của mình nhưng để tiến xa hoặc mơ đến ngôi vô địch, chắc chắn Man City phải cần đến phép màu khi đối thủ của họ rất có thể sẽ là Barcelona, Real Madrid, Atletico hoặc Bayern Munich.

Mà để vô địch Champions League, mọi đội bóng phải hội tụ cả đẳng cấp, bản lĩnh, kinh nghiệm lẫn may mắn. Chỉ cần một sai lầm là cuộc hành trình sẽ kết thúc.

Không nói đâu xa, trong ba năm dẫn dắt Bayern Munich, so sánh ở nhiều góc độ, "Hùm xám" xứ Bavaria luôn xếp trên Man City hiện tại một bậc nhưng họ đã ba lần liên tiếp dừng bước ở vòng bán kết.

Do đó, dù lạc quan đến đâu, cổ động viên của Man xanh cũng không dám tin Pep sẽ đưa "The Citizens" lên đỉnh châu Âu ngay trong mùa đầu tiên.

Xét về mặt lối chơi, mùa giải đã trôi qua nửa chặng đường nhưng Pep vẫn đang loay hoay trong chính triết lý mà mình đã vạch ra. Hành trình "truyền giáo" của Pep tại sân Etiahd vất vả hơn rất nhiều so với những gì Pep nghĩ.

Quy tắc "2 giây" của Pep (các cầu thủ chỉ có tối đa 2 giây để đưa ra quyết định xử lý bóng cuối cùng sau khi họ nhận bóng) không được các học trò thực hiện một cách triệt để và đó là lý do cơ bản khiến tiki-taka của Man xanh khi tỏ, khi mờ.

Klopp đang làm rất tốt việc truyền chất của mình vào Liverpool, còn Pep Guardiola vẫn loay hoay với Man City.

Thực tế cho thấy các cầu thủ Man City chưa đạt tới ngưỡng 2 giây hoàn hảo. Theo thống kê, những David Silva, Sterling, De Bruyne… phải mất hơn 3 giây để xử lý bóng.



Sự chậm chạp ấy đã khiến hệ thống của Pep gặp trục trặc, Man xanh thường xuyên bị thủng lưới từ các pha phản công nhanh của đối thủ và có vẻ chính Pep cũng đang lúng túng trong việc khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống do mình xây dựng.

Đêm qua, trong một pha phản công nhanh mẫu mực, từ nỗ lực tạt bóng của Adam Lallana bên phía cánh trái, Georginio Wijnaldum đã bật cao đánh đầu hạ gục Claudio Bravo trong vòng vây của 4 cầu thủ Man xanh mở tỉ số cho Liverpool.

Chưa hết, việc thiếu vắng một bộ não thực thụ ở khu trung tuyến khiến tuyến giữa của Man City vỡ vụn trước sự cơ động và pressing liên tục của các cầu thủ Liverpool. Nếu Roberto Firmino tận dụng cơ hội tốt hơn, lưới của khung thành Bravo không chỉ rung lên một lần.

Một thất bại trước Liverpool tại Anfield không phải là điều quá to tát nhưng cái cách Man City thua trận mới đáng lo ngại. Với tất cả những con người tốt nhất hiện có (ngoại trừ chấn thương của Ilkay Guendogan), "The Citizens" vẫn lép vế hoàn toàn so với đội chủ nhà.

Đó không phải là cách chơi và phong thái của một đội bóng đủ khả năng thách thức ngôi vô địch. Trong quá khứ, ngay cả khi thua trận, đội bóng do Pep dẫn dắt vẫn luôn áp đảo đối thủ và tạo ra vô số cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thế nhưng, Man xanh dưới bàn tay của Pep chưa thể hiện được điều đó. Xa hơn nữa, trong sự nghiệp huấn luyện, đội bóng của Pep cũng chưa bao giờ bị đội đầu bảng bỏ xa như thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Nếu không có những bước đột phá về tư duy hay chí ít là khắc phục những lỗ hổng trong cách vận hành chiến thuật, Pep cùng các học trò nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận một mùa giải thất bại toàn diện.