Lá thư thấm thía của cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so bệnh tật…

Con trai, có 3 căn nguyên khiến ta quyết định viết cho con lá thư này:

- Một là, con đang ở ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời. Đứng ở đây, nếu nhìn về phía trước hẳn con sẽ thấy chênh vênh trước một tương lai đầy nhạy cảm, còn ngoái đầu lại thì không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi tiếc nuối của quãng thời gian đẹp đã trôi qua.

- Hai là, ta cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ với con những điều mà nếu ta không nói, thì con sẽ phải chịu nhiều đau đớn để biết được những điều đó.

- Và cuối cùng, ta hi vọng con vẫn còn nhớ chúng ta đã trao đổi những động tác tay kì quặc mà lũ thanh niên bọn con vẫn thường làm để giao kèo với nhau: Ta làm tốt công việc của ta, còn con hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Chúng ta gắng hết sức để hai bên không phải lo lắng cho nhau, đúng chứ?

Vậy nên, ta đã dành nhiều ngày để hoàn thiện bức thư này, gửi gắm vào đó 10 điều ta hi vọng sẽ trở thành hành trang quý giá cho đoạn đường dài của con phía trước.

Điều 1: Sống trên đời, nhất định phải có mục tiêu

Không phải ai cũng có những lý tưởng vĩ đại làm rung chuyển thế giới, nhưng tất cả đều đang sống và hướng tới một mục tiêu nào đó. Con có thể thấy ta quá nghiêm khắc, không quan hoài tới sự vất vả, khó nhọc mà con phải trải qua để dành được những điểm số tốt. Nhưng con ạ, học tập là điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng phải vất vả trải qua. Ta không bao giờ hối hận những lần ta lớn tiếng nhắc nhở con tập trung học tập. Bởi sớm thôi, con sẽ thấy biết ơn trước những kiến thức mà mình đã "miễn cưỡng" ghi nhớ vào trong đầu.

Điều 2: Nhân phẩm tốt là điều bắt buộc phải có

Ta muốn con đọc và nhớ kỹ những lời Phật dạy:

1. Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệt

2. Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt

3. Chân thật không mệt, giả dối mới mệt

4. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt

5. Khoan dung không mệt, cố chấp mới mệt

6. Khiêm nhường không mệt, ngạo mạn mới mệt

7. Đơn giản không mệt, phức tạp mới mệt

8. Được mất không mệt, toan tính mới mệt

9. Thân mệt không mệt, tâm mệt mới mệt

Dù con sau này trở thành một người thần thông quảng đại hay một kẻ ngu muội khù khờ, ta tin chắc rằng cuộc đời của con bớt muôn phần mệt mỏi nếu con rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt. Với một cái tâm thiện, con sẽ quen được rất nhiều người đối xử thật lòng, sẵn sàng xả thân vì con.

Điều 3: Sức khỏe là tài sản quý báu nhất

Con sẽ thấy có rất nhiều việc cảm thấy phải ưu tiên giải quyết, đến mức sẵn sàng làm thâu đêm suốt sáng. Việc có thể thành, nhưng nếu vì vậy mà để cơ thể thiếu khỏe mạnh thì chẳng đáng chút nào.

Con có thể đọc đâu đấy rằng, đời người là một cuộc ganh đua không ngừng nghỉ. Đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so sức khoẻ, sự minh mẫn,…

Con thấy đấy, đời người cuối cùng cũng chỉ quan tâm đến sức khỏe thôi. Vậy hà cớ gì phải lao lực mình vì những cái lợi trước mắt? Hãy luôn chú ý luyện rèn sức khỏe của mình con nhé!

Điều 4: Có công mài sắt có ngày nên kim

Thước đo thành công của một người biến ảo đến mấy, cuối cùng cũng chỉ quy về 3 tiêu chí: Thái độ, năng lực, kiến thức.

Thông qua học tập, con ngày một củng cố kiến thức của mình.

Thông qua trải nghiệm, năng lực của con ngày một tăng lên.

Chỉ có thái độ của con là được hình thành nên từ trách nhiệm của cha mẹ và môi trường xung quanh.

Cha mẹ sẽ là người xây dựng cái khuôn để con nuôi dưỡng những thói quen tốt, còn môi trường xung quanh sẽ tạo nên những thử thách để con luyện rèn những thói quen đó. Trong quá trình ấy, sẽ có những lúc bản ngã của con bị lung lay, con muốn trở mình để trở thành một người mới xấu xa hơn. Những lúc đó, ta chỉ mong con rèn luyện được sự kiên trì, để tất cả những việc con làm sau này đều là những điều bổ ích.

Điều 5: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng

Ngoại trừ gia đình sẵn sàng trao cho con tình yêu vô điều kiện, trên đời này chẳng ai có trách nhiệm phải làm con vui lòng. Phải biết nhún nhường, đừng cho mình là cái rốn của vũ trụ, ngay cả khi con cho rằng khả năng của con hơn đứt những người đang lãnh đạo con. Cũng không bao giờ được nghĩ mình nhỏ bé không bằng người khác, buông bỏ bản thân và mất đi sự cố gắng con nhé.

Điều 6: Phải có bạn bè

Cuộc đời có thể có rất nhiều người bạn đồng hành, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè thân thiết của con. Nếu tìm được những người cùng chung chí hướng, con nhất định là một người may mắn. Hãy tìm những người bạn kiến thức sâu rộng hơn mình, vì họ có thể giúp đỡ con rất nhiều trên chặng đường dài phía trước.

Muốn bạn bè chơi được bền lâu, con phải đối xử với họ thật chân thành. Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác. Khi bạn bè gặp chuyện vui, phải hết lòng mừng cho họ. Còn khi họ gặp tình cảnh khó khăn, con phải giúp đỡ hết lòng. Những người ở bên ta khi ta hạnh phúc thì rất dễ quên đi, nhưng những người chìa tay giúp đỡ khi ta gặp chuyện buồn mới là những người ta khó quên nhất.

Điều 7: Tỉnh yêu phù hợp có thể không phải tình yêu đẹp nhất, nhưng là tình yêu hoàn hảo nhất

Con trai ta rồi sẽ nảy sinh tình cảm với một người nào đó. Người đó có thể cho con nếm đủ hương vị ngọt - nhạt – chua – cay – mặn – đắng của tình yêu. Con sẽ thấy tình yêu thuở ban đầu là tình yêu đẹp nhất, con sẽ được nghe những lời thủ thỉ khiến mình cuồng si. Chỉ xin con nhớ rắng, cuộc sống nếu chỉ dựa vào tình yêu thôi là chưa đủ.

Đừng để mình chìm sâu quá vào mật ngọt tình yêu, cũng đừng quá u sầu khi một mối tình kết thúc. Rồi con sẽ tìm được một người ở bên con trọn đời, chỉ cần con vững tin và luôn hướng về điều tốt đẹp phía trước.

Điều 8: Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Đừng để bụng quá nhiều vào thất bại

Ta có thể khẳng định không một ai trên đời không một lần lầm lỡ. Nếu may mắn mỉm cười, người khù khờ mấy vẫn có thể thành công. Còn nếu vận xui đeo bám, dù người tài giỏi đến mức nào, cũng khó tránh khỏi thất bại. Điều quan trọng là phải giữ cho mình thật tỉnh táo, thắng không kiêu thua không nản. Đừng ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng phiền muộn mỗi khi mình vấp ngã. Mim cười, đứng dậy và bền bỉ tiến về phía trước, thành công vẫn luôn đợi chờ.

Điều 9: Tâm tư của cha mẹ

Ta và mẹ con, cũng như các bậc phụ huynh khác, đều mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu tâm sự của con mình. Nhưng càng lớn, con càng ngại ngùng hơn trong việc chia sẻ với cha mẹ, âm thầm tìm cách giải quyết những vấn đề của mình. Sống chung một mái nhà, nhưng tâm tư của các thành viên trong gia đình, mấy ai hiểu thấu?

Cha mẹ luôn mong muốn được đồng hành và sát cánh cùng con được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng càng lớn, con dường như lại tìm cách để rút ngắn khoảng thời gian đó. Con mong muốn được thoát khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ, tự mình chịu trách nhiệm cho cuộc sống.

Ngay cả khi con không cần sự chở che của cha mẹ, cha mẹ vẫn luôn một lòng muốn bảo vệ con khỏi những cạm bẫy của cuộc đời. Con hiểu cho cha mẹ chứ?

Điều 10: Không đâu bằng nhà

Thế gian mênh mông, lòng người vô định. Đôi chân con có thể đi khắp năm phương bốn bể, nhưng rồi cuối cùng, ta tin con sẽ chỉ muốn quay về nhà của mình thôi.

Nhà là nơi duy nhất con được phép làm sai mà không phải chịu hậu quả, là nơi con được phép làm bất kì điều gì, miễn là con muốn. Đó cũng là nơi duy nhất con nhận được sự bao dung vô điều kiện.

Ngoài kia chẳng đâu yên bình bằng nhà mình. Vì vậy ta chỉ mong con sẽ yêu quý và trân trọng những phút giây được trở về tổ ấm của mình.