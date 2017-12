Là “nữ hoàng” được không ít các tỷ phú săn đón nhưng “Thiên thần” này chỉ nhận lời yêu và kết hôn với anh chàng thường dân

Lindsay Ellingson là người mẫu tóc vàng nổi tiếng người Mỹ với chiều cao ấn tượng 1m80 và số đo 3 vòng 84 - 61 - 86.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, Lindsay Ellingson còn có phong cách trình diễn thời trang chuyên nghiệp, tự nhiên. Cô được hãng nội y danh tiếng Victoria's Secret trao đôi cánh thiên thần vào năm 2011.

Tháng 7 năm 2014, Lindsay Ellingson khiến bao chàng vỡ mộng khi kết hôn với bạn trai lâu năm Sean Clayton.

Khác với tưởng tượng của nhiều người, Sean Clayton hoàn toàn không phải tỷ phú, đại gia, ngôi sao Hollywood hay một rocker đình đám nào đó mà làm nghề kinh doanh thiết bị y tế. Cặp đôi đã hẹn hò được 6 năm trước khi Sean cầu hôn Lindsay.

Chân dài gợi cảm từng chia sẻ với Brides rằng cô và Sean Clayton gặp nhau tại một bữa tiệc tổ chức cho Jay Z ở New York.

Tại đó, Lindsay cho anh số điện thoại, nhưng Sean đã không gọi lại cho cô. Mãi đến khi họ gặp nhau lần nữa tại khu Union Square Greenmarket ở New York, hai người mới lên kế hoạch hẹn hò.

Về lời cầu hôn nhận được từ Sean Clayton, Lindsay Ellingson tiết lộ vị hôn phu đã đưa cô về thăm ba mẹ anh ở bang Ohio vào dịp lễ Tạ ơn cuối năm 2013.

Một ngày tuyết rơi, anh dẫn cô đi dạo xuyên qua rừng cây và dừng lại trước một cái cây nơi ba mẹ anh khắc chữ cái đầu tiên trong tên của họ. Khi Lindsay nhìn lên, Sean đã quỳ xuống và đặt lên đầu gối một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đồng thời ngỏ lời với cô.

Lấy một người chồng không quá giàu có hay nổi tiếng, thiên thần nội y có một đám cưới thân mật chỉ vỏn vẹn 85 vị khách. Cuối buổi tiệc, mọi người cùng khiêu vũ trên nền nhạc bài hát "Hold On, We're Going Home" của Drake.

Cô dâu xinh đẹp trong đầm trắng còn chú rể lịch lãm cùng vest đen, ai cũng công nhận rằng cả hai rất đẹp đôi.

Sau này, cuộc sống hôn nhân của Lindsay và Sean cũng êm đềm, giản dị nhưng không thiếu hạnh phúc, niềm vui như chính lễ cưới của họ.

Một ngày của Lindsay ở thời điểm hiện tại diễn ra cực kỳ yên bình. Cô đã thôi làm người mẫu độc quyền cho Victoria's Secret để tập trung kinh doanh riêng và quan trọng nhất là để có thể tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một người phụ nữ đã có gia đình.

Mỗi ngày, Lindsay thức dậy, trang điểm nhẹ nhàng, tập gym, yoga, giải quyết công việc và dạo chơi. Chưa sinh con lại biết chăm sóc bản thân cũng như tận hưởng cuộc sống, Lindsay trông vẫn rực rỡ, quyến rũ, nóng bỏng.

Hai vợ chồng Lindsay và Sean đều không phải những người thích ồn ào, phô trương. Rất hiếm khi cặp đôi chia sẻ hình ảnh chung trên trang cá nhân.

Nếu có, họ cũng không nói quá nhiều về tình cảm của mình. Tuy nhiên, công chúng vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc của cặp vợ chồng son qua những cử chỉ họ dành cho nhau.

Sean có thể không phải một người chồng lý tưởng đối với các người mẫu, hoa hậu,... nhưng trong mắt Lindsay, cưới được anh chính là điều đúng đắn nhất. Dù không quá giàu nhưng Sean chưa bao giờ để vợ thiệt thòi về vật chất hay tinh thần.

Hai vợ chồng thường cùng nhau đi du lịch, ghé thăm khu ngoại ô, cùng xuất hiện trong một số sự kiện quan trọng như đám cưới bạn thân hay một số sự kiện thời trang.

Tuy không phải người trong nghề nhưng Sean không ngần ngại hộ tống vợ đến những nơi cô muốn. Với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm không thua kém người mẫu của mình, anh đứng cạnh vợ vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Những ngày kỷ niệm các sự kiện quan trọng của hai vợ chồng như ngày yêu nhau, ngày kết hôn, sinh nhật, Valentine,... Sean và Lindsay không khoe những món quà đắt tiền, xa xỉ hay đưa nhau đến những chốn xa hoa, đắt đỏ.

Cặp vợ chồng chỉ đơn giản là ở bên nhau, cùng tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn.

So với những người đẹp khác, cuộc sống của Lindsay sau khi kết hôn thực sự êm đềm, bình yên, ung dung tự tại. Tên của cô không đi kèm tin nóng về các tỷ phú đô-la hay ngôi sao màn bạc.

Nhưng hình ảnh Lindsay điệu đà để chồng sấy tóc cho, cảnh Sean kiên nhẫn chụp cho vợ kiểu ảnh "sống ảo" hay vẻ đẹp thanh thuần cùng nụ cười viên mãn không đổi qua thời gian của người đẹp đủ khiến nhiều người phụ nữ ao ước.

Nhận lời cầu hôn của một anh chàng kinh doanh thiết bị y tế, cựu thiên thần nội y của Victoria's Secret đã tìm được hạnh phúc thực sự cho mình.





Theo People, Brides, Coveteur; Ảnh: Instagram