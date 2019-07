Kiện toàn nhân sự 8 tỉnh thành

Ngày 10/7, HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Lê Vinh, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã nghỉ chế độ; bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội; bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đối với đồng chí Hoàng Mạnh Phú (Tổ đại biểu Phúc Thọ) do vi phạm kỷ luật.

Ngày 10/7, HĐND thành phố Cần Thơ lần thứ 13 đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Võ Thành Thống, nguyên Chủ tịch UBND thành phố do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND thành phố đối với đồng chí Đặng Thị Anh Đào, do nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời các đại biểu đã bầu đồng chí Võ Anh Huy Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 10/7, HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành bầu các đồng chí: Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 10/7, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế; Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 10/7, HĐND tỉnh Hải Dương đã bầu bổ sung các đồng chí: Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Quý Tiệp, Quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 9/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu đồng chí Trần Văn luật giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, đồng chí Trần Văn Luật giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 9/7, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Đặng Hồng Chiến, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời HĐND tỉnh Bắc Giang tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các đồng chí: Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang.

* Chiều 9/7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Kiều Thanh Dũng, nguyên Bí thư Huyện ủy Ea Kar giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk./.