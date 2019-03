Kiểm điểm trách nhiệm Công an huyện Chương Mỹ vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại

Ngày 28/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông tin về kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến của UBND Thành phố quý I/2019 và đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2019.



UBND Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019.

Đối với Công an thành phố, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép tại các quận: Hoàn Kiếm, Hà Đông và một số khu đô thị.

Xem xét khởi tố nếu đủ điều kiện; các tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, gây án nghiêm trọng, ma túy, tệ nạn xã hội tại vùng nông thôn, trộm, cướp lừa đảo, đặc biệt là tội phạm xâm phạm phụ nữ, trẻ em.

Kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ liên quan quá trình điều tra, xử lý vụ án xâm hại bé gái 10 tuổi tại địa bàn, đồng thời tổ chức công bố, công khai kết luận điều tra với dư luận, báo chí.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, phát hiện, bắt giữ, đấu tranh xử lý dứt điểm, nghiêm minh đối với tội phạm khai thác cát trái phép trên sông.

Phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai quyết liệt công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố; thực hiện chỉnh trang, sắp xếp các biển hiệu, hàng quán, bãi trông giữ xe trật tự, ngăn nắp đảm bảo mỹ quan đô thị.