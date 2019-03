Kiatisuk bày tỏ thái độ sau khi U23 Việt Nam hạ Thái Lan 4-0

Sau trận đấu, CĐV Việt Nam đã tìm đến facebook của Kiatisuk để thông tin kết quả trận đấu và câu chuyện "mười năm". Zico Thái đã phản hồi với dòng chữ bằng tiếng Việt "chuc mung" để tỏ ý chúc mừng tuyển U23 Việt Nam. Sau đó, Kiatisuk còn ghi 555 để ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam là tốt, tốt, tốt.

Câu chuyện 10 năm bắt nguồn từ việc Kiatisuk phát ngôn thiếu tôn trọng tuyển Việt Nam hồi năm ngoái. "Người Thái đang mơ dự World Cup. Nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều", Kiatisak nói thẳng trong cuộc trao đổi trên Four Four Two Thái Lan tháng 4.2018.

"Dĩ nhiên, Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ. Nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á. Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới".

Sau đó, Zico Thái có vẻ muốn xoa dịu phát ngôn của mình trong lúc trả lời phỏng vấn với truyền thông Việt Nam ít lâu sau. Kiatisuk cho biết:

"Trước đây tôi đã nói rằng Việt Nam phải mất 10 năm mới có thể theo kịp Thái Lan, nhưng giờ tôi xin rút lại câu đó. Hai nền bóng đá của hai quốc gia giờ đã có thể ngang hàng với nhau. Việt Nam và Thái Lan bây giờ một chín một mười. Tôi rất kỳ vọng vào kỳ AFF Cup sắp tới để chứng kiến màn trình diễn của cả 2 đội bóng".

Và tại AFF Cup 2018, Việt Nam đã vô địch trong khi Thái Lan dừng bước ở bán kết. Còn tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã vào đến tứ kết trong khi Thái Lan chỉ vào đến vòng 1/8 nhưng chiến tích vượt vòng bảng cũng là thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan.