Khuất phục cả Man United lẫn Liverpool, Marco Silva ắt hẳn chẳng tầm thường

Người có công lớn nhất sau những màn trình diễn ấn tượng của "The Tigers" không ai khác chính là thuyền trưởng Marco Silva.



1. Marco Silva là cái tên còn khá lạ lẫm ở xứ sở sương mù, nhưng ở Bồ Đào Nha và Hy Lạp, nhà cầm quân trẻ tuổi này được xem là chiến lược gia tài năng bậc nhất trong thế hệ của mình.

Người ta đã ví von thuyền trưởng của Hull City là "Mourinho 2.0" bởi những nét tương đồng giữa ông và huấn luyện viên trưởng của Man United, nhưng điều ấy không phải là "tấm vé thông hành" để Marco Silva đến nước Anh. Bằng chính tài năng của mình, ông đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo Hull City mời ông vào ghế nóng ở sân KCOM.

Ngày Marco Silva nhậm chức thay thế Mike Phelan các đây một tháng, Ehab Allam - phó chủ tịch CLB đã vô cùng hào hứng:

Marco Silva có rất nhiều nét tương đồng với Mourinho.

"Marco Silva là một HLV trẻ và tạo ấn tượng với chúng tôi bởi triết lý, cũng như phong cách bóng đá của mình. Ông ấy có bản thành tích rất tốt và đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ giữ đội bóng trụ hạng. Silva sẽ mang những trợ lý thân tín của mình đến làm việc tại Hull".

Quả thật, Marco Silva rất dễ khiến người ta liên tưởng đến "Người đặc biệt". Không chỉ vì cả hai cùng mang quốc tịch Bồ Đào Nha mà còn cái cách họ bước vào nghiệp huấn luyện. Họ có sự nghiệp cầu thủ vô cùng nghèo nàn ở các đội bóng nhỏ, nhưng tỏ rõ thiên hướng ở khả năng cầm quân nên bước chân vào nghiệp huấn luyện từ rất sớm.

Hơn thế nữa, cả hai đều sở hữu cá tính cực mạnh. Nếu Mourinho đã từng tuyên bố mình là "Người đặc biệt" cùng hàng trăm phát biểu "gây bão" thì Silva đã sẵn sàng rời bỏ Olympiakos chỉ vì bất đồng với ban lãnh đạo câu lạc bộ trong các vấn đề chuyển nhượng dù cho trước đó, ông đã giúp Olympiakos vô địch quốc gia Hy Lạp với cách biệt 30 điểm so với đội xếp thứ hai.

2. Nếu các huấn luyện viên trẻ tuổi khác xem việc được so sánh với Mourinho là một sự khích lệ rất lớn thì Marco Silva lại có phần hờ hững, thậm chí dè bỉu những kiểu so sánh như thế: "Sẽ không hay ho gì nếu người ta so sánh tôi với các HLV khác. Nhưng dù sao, tôi yêu mến và tôn trọng Mourinho.

Ông ấy là người Bồ Đào Nha, và những gì mà ông ấy đã làm trong sự nghiệp lẫy lừng của mình thật đáng để tự hào cho đất nước. Tuy nhiên, tôi là một người khác, một HLV khác, một chiến lược gia khác. Tôi còn trẻ, và những gì mà tôi đã, đang và sẽ làm mới phản ánh đúng với thực lực của tôi".

Hull City đang cực kỳ phấn khích với trận thắng Liverpool cuối tuần qua.

Nói là làm. Kể từ khi Silva xuất hiện ở sân KCOM, các bài tập của Hull nặng lên rất nhiều để nâng cao thể lực và tinh thần chiến đấu cho các học trò. Những đường bóng dài dưới thời HLV Mike Phelan đã không còn nữa, mà thay vào đó là những đường chuyền ngắn với độ chính xác cao.

Những liệu pháp thích hợp của Silva đã giúp Hull City tiến bộ rõ nét trên sân cỏ. "Những chú hổ" tỏ ra lì lợm, chắc chắn, tuân thủ ý thức chiến thuật cực tốt nhờ nền tảng thể lực sung mãn và tinh thần chiến đấu kiên cường.

Marco Silva đã có chiến thắng đầu tiên ngay trận ra mắt Premier League trước Bournemouth với tỉ số 3-1; đánh bại Man Utd của Mourinho 2-1 ở trận bán kết lượt về Capital One cup, cầm hòa chính "Quỷ đỏ" ngay tại Old Trafford ít ngày sau đó.

Và cuối tuần qua, Marco Silva cùng các học trò tiếp tục tạo nên một cuộc địa chấn khi đánh bại Liverpool với tỉ số cách biệt 2-0.

3. Trước một Liverpool vô cùng khao khát giành 3 điểm để nuôi hy vọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League, Marco Sliva đã chỉ đạo các học trò thiết lập một hệ thống phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp và chờ đợi cơ hội để kết liễu đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hull City đã chủ động lùi về phần sân nhà và nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho Liverpool. Các cầu thủ phòng ngự của Hull đã có một ngày thì đấu tuyệt vời khi khóa chặt được hai cánh của "The Kop". Thậm chí, họ sẵn sàng đổ máu để ngăn cản sức tấn công của "Lữ đoàn đỏ".

Hệ thống phòng ngự nhiều tầng và lối chơi lăn xả của Hull City khiến Liverpool phải chùn chân.

Chiến thuật hoàn hảo ấy đã phát huy tác dụng. Trong khi Juergen Klopp chưa biết làm cách nào để tìm đến mảnh lưới khung thành Jakupovic thì Hull City đã tận dụng triệt để những lỗ hổng ở hàng thủ và tung ra hai nhát kiếm chí mạng hạ gục "The Kop".

Nếu tiếp tục giành kết quả có lợi trước Arsenal ở vòng đấu tới, thầy trò Marco Silva sẽ có cơ hội rất lớn để trụ hạng Premier League khi giai đoạn còn lại của mùa giải, họ chỉ phải đón tiếp những đối thủ vừa phải.

Người ta đã ví von Marco Silva với Mourinho, nhưng những bước tiến của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại rất giống với những gì Pochettino đã thể hiện trong những ngày đầu đến với xứ sở sương mù: một lối chơi có bản sắc với chất lượng đội hình vừa phải và luôn biết cách gây khó dễ cho các đội bóng lớn.

Nếu tiếp tục tiến bộ trong thời gian tới, san KCOM khó lòng giữ chân Marco Silva. Pochettino đã từng có những năm tháng như thế ở Southampton và hiện giờ ông đang dẫn dắt Tottenham cạnh tranh chức vô địch Premier League. Đó là cái đích hoàn toàn khả thi để Marco Silva hướng đến.