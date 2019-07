Khu vực chấm thi của "điểm nóng" Sơn La được bảo vệ 3 vòng nghiêm ngặt

Sáng 3-7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Hải An cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chấm thi tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La .

Sau vụ gian lận thi cử gây rúng động năm 2018, việc tổ chức kỳ thi THPT 2019 ở Sơn La được đặc biệt quan tâm. Khu vực chấm thi của Sơn La gồm 1 toà nhà 3 tầng và một dãy nhà 1 tầng có máy phát điện dự phòng, có hàng rào bảo vệ.

Tại khu vực này, các lực lượng chức năng như công an, điện lực, y tế đều sẵn sàng các phương án trong các trường hợp xảy ra sự cố.

Khu vực chấm thi được công an bảo vệ 3 vòng nghiêm ngặt. Vòng 1 có 4 công an bảo vệ khu vực chấm thi tự luận và khu vực chấm thi trắc nghiệm, phòng bảo quản bài thi.

Vòng 2 có 2 nhân viên an ninh trực 24/24 giờ, kiểm tra kiểm soát an ninh đối với những người ra vào khu vực chấm thi. Vòng 3 có cảnh sát bảo vệ trong giờ làm việc.



Theo Hội đồng thi Sơn La, các phòng bảo quản bài thi, chấm thi đều có thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn cho bài thi. Các phòng chấm thi đều được lắp camera theo quy định. Việc niêm phong các phòng chấm thi, bảo quản bài thi hàng ngày thực hiện đúng quy chế.

Tổng số cán bộ chấm thi của Sơn La là là 71 người, trong đó có 60 người chấm thi tự luận. Đây là các cán bộ giáo viên trong tỉnh và 3 giảng viên của các trường ĐH, CĐ phối hợp.

Trong khi đó, 11 cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đang đảm nhận công việc chấm thi trắc nghiệm.

Để giám sát chặt chẽ "điểm nóng" này, Bộ GD-ĐT đã cử đoàn thanh tra gồm 3 thành viên có mặt tại Sơn La từ ngày 28-6. Trong khi đó, đoàn thanh tra do Sở GD-ĐT Sơn La thành lập gồm 7 thành viên thực hiện nhiệm vụ từ 30-6.

Đến thời điểm này, Sơn La đã chấm vòng 1 được 3.500/10.396 bài thi ngữ văn, chấm vòng 2 được 500 bài.

Dự kiến đến hết ngày 7-7 sẽ chấm xong, ngày 10-7 nhập điểm, hoàn thiện điểm. 18.000 bài thi trắc nghiệm đã được quét và dự kiến đến ngày 4-7 thì sẽ hoàn tất việc quét bài thi.

Đối với chấm thi trắc nghiệm, kết thúc ngày chấm thi thứ 2 đã quét được 18.000 bài. Dự kiến hết ngày 4-7 sẽ quét xong.

Kiểm tra công tác chấm thi tại Sơn La, Thứ trưởng Lê Hải An nhắc nhở Ban chỉ đạo thi của Sơn La phải đảm bảo an ninh an toàn cho tất cả các cán bộ chấm thi. Lực lượng Thanh tra Bộ cần làm đúng quy định của quy chế thi, đảm bảo "đúng người, đúng bài", tránh sai sót.