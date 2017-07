Không phải pool party, đây mới là bữa tiệc giới trẻ chờ đón trong hè này

Là sự kết hợp của những yếu tố "gây nghiện": Nhạc EDM thời thượng + Dàn sao lung linh + bia ngon mát lạnh + Phong cách trẻ trung = Colored parties "Bùng nổ cuộc vui" – chuỗi sự kiện tiếp nối những đêm nhạc thành công từ-đó-tới-giờ của thương hiệu Tuborg đang làm mưa làm gió thời gian gần đây.



Hiểu được rằng mùa hè là mùa của party nên hàng loạt các bữa tiệc âm nhạc của Tuborg đều cực "đã" để chúng ta thoải mái "bung lụa". Chuỗi sự kiện "Bùng nổ cuộc vui" nhanh chóng "đốn tim" giới trẻ Hà thành bởi âm nhạc đỉnh cao, sân khấu hiện đại và âm thanh hoành tráng.

Đến với các colored parties của Tuborg, các bạn trẻ không chỉ được nghe – ngắm các nghệ sĩ biểu diễn còn có cơ hội tương tác và "quẩy" nhiều hơn với thần tượng và bạn bè của mình bên những chai bia mát lạnh sảng khoái, quả thật là không có gì bằng!

Ngấp nghé đầu hè, giới trẻ Hà thành đã check-in "mỏi tay" tại chuỗi sự kiện Tuborg Open For Fun.

Tiếp sau đó là đêm nhạc Hardwell, và bây giờ là Colored parties.

Cái tên Colored parties bắt nguồn từ 5 màu sắc nắp giật cá tính đặc trưng của Tuborg vừa được tung ra vào đầu mùa hè 2017 này: Sing - Tím hát hò; Dance - Cam nhảy nhót; Play - Đỏ chất chơi; Cheers – Lá tiệc tùng và Enjoy - Lam tận hưởng. Mỗi màu sắc là một nét riêng biệt, đại diện cho những người trẻ năng động, không e ngại thể hiện bản thân và sẵn sàng với mọi cuộc vui.

Bạn thuộc team màu sắc nào?

Chuỗi sự kiện Colored street show đã "thổi tung" cái nóng đầu hè mỗi tối cuối tuần tại ngã 4 Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, tiếp đến Colored parties "Bùng nổ cuộc vui" có màn "chào sân" không thể ấn tượng hơn với Dance contest đầy máu lửa.

Còn gì thú vị hơn khi được hòa vào không khí tưng bừng của không gian âm nhạc siêu "chất" với các DJ nổi tiếng và những vũ công tài năng. Màn thi đấu hiphop đẳng cấp của giới trẻ miền Bắc ngày 11/ 6 vừa qua tại Hero club đã ghi dấu ấn đậm nét đến mức bất cứ ai mê nhảy nhót cũng tiếc hùi hụi nếu trót bỏ lỡ.

Những tín đồ hiphop khắp cả nước cùng tạo nên cơn "địa chấn" tại Hero club.

Colored party "Bùng nổ cuộc vui" ngày 30/6 ở F-club lại mang một sắc màu thú vị khác với sự xuất hiện của cô nàng Kim Anh (So you think you can dance) quyến rũ, chàng "phù thủy âm nhạc" Slim V tài năng, cô nàng ca sĩ Bảo Anh xinh đẹp.

Bộ ba với những màu sắc cá tính khác biệt

Người yêu có thể không có nhưng "hội quẩy" phải có vài "tên".

Đừng thất vọng nếu bạn đã bỏ lỡ hai sự kiện siêu thú vị vừa rồi, vì chuỗi đại tiệc này còn một đêm diễn "cực sung" nữa tại ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến dự kiến vào ngày 14/7. Và trong streetshow này sẽ có sự xuất hiện của cô nàng Hoàng Thùy Linh đình đám.

Đêm diễn hứa hẹn sẽ khiến khán giả cháy hết mình với những track nhạc cuồng nhiệt nhất và những chai bia Tuborg sảng khoái nhất. Bạn chỉ cần "quẩy tung nóc", party cứ để Tuborg lo.

Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện âm nhạc Tuborg

Hẹn gặp Hoàng Thùy Linh vào ngày 14/7 tại "ngã tư Quốc tế" này nhé!

Tuborg sẽ còn mang đến những bất ngờ mới mẻ nào nữa? Hãy truy cập trang web: www.tuborg.vn và fanpage: www.facebook.com/TuborgVietnam để có cơ hội trải nghiệm bia Tuborg miễn phí và tìm kiếm các địa điểm vui chơi hấp dẫn.