Không ngờ "chàng trai ngày xưa chúng ta cùng theo đuổi" - Aaron Carter đã tàn tạ đến mức này

"Chàng trai trong mơ" của mọi cô gái

Nếu Nick Carter là hoàng tử trong mơ của nhiều cô nàng đầu 8x thì cậu em trai Aaron Carter lại là "mối tình đầu" của những cô gái cuối 8x, đầu 9x.



Có lẽ không cần phải nói nhiều về sự nổi tiếng của Aaron Carter. Bản thân việc có một người anh nổi tiếng, đẹp trai, tài giỏi đã khiến Aaron Carter là tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, chàng trai trẻ sinh năm 1987 với mái tóc vàng bồng bềnh đã khiến các cô gái phải nhớ tên mình bằng khả năng âm nhạc không thua kém gì anh trai.

7 tuổi, Aaron Carter đã có ban nhạc của riêng minh ở trường tiểu học. 13 tuổi, Aaron Carter khiến các cô bé, cậu bé khác phải mua ảnh của mình về treo ở phòng học với loạt hit như "I Want Candy", "Aaron's Party (Come Get It)", "That's How I Beat Shaq"...

Không chỉ mê hoặc mọi người bằng âm nhạc, Aaron Carter còn ghi điểm bởi ngoại hình điển trai, gương mặt dễ thương, mái tóc vàng bồng bềnh và đặc biệt là gu thời trang cực chất.

Aaron Carter - I want Candy

Những năm 2000, Aaron Carter được mệnh danh là "hoàng tử" nhạc Pop của thế giới. Ở bất kỳ nơi nào người ta cũng có thể nghe thấy âm nhạc của Aaron Carter.

Cậu thiếu niên khi đó từng giành được hai đĩa bạch kim và một đĩa hát vàng. Tuy vậy, mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn đối với Aaron sau khi sự nghiệp âm nhạc của cậu chìm dần từ năm 2002.

Aaron Carter - I'm All About You

Sau 10 năm lao đao, tháng 10/2016, Aaron bất ngờ trở lại làng giải trí nhưng hào quang ngày cũ không còn giúp anh có được vị trí như xưa.

Mặc dù Aaron vẫn giữ nguyên giọng ca trầm ấm cùng những khoảng giọng gió falsetto đủ để khẳng định giọng ca của mình là chưa bao giờ tuột dốc nhưng hiện tại thị trường US-UK đã ngập tràn những tài năng lớn, không còn là một thời huy hoàng của riêng Carter.



Góc khuất phía sau những cú trượt dài của gã đàn ông 30

Nổi tiếng quá sớm, tuổi còn trẻ đã sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều tài năng "nhí" mất kiểm soát bản thân, sa đà vào ma túy, rượu chè bê tha để rồi trượt dài. Và Aaron Carter chính là một trong những trường hợp như thế.

Người ta không thể lấy hoàn cảnh ra để đổ lỗi cho những sai lầm của bản thân nhưng rõ ràng nó có tác động không hề nhỏ tới suy nghĩ của mỗi người. Để rồi từ đó, những hành động sai lầm nối tiếp nhau.

Aaron Carter từng trải qua 10 năm sóng gió khi những bi kịch của gia đình đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nam ca sĩ thần tượng.



Cú sốc đầu tiên đến với Aaron Carter là chuyện bố mẹ ly hôn. Họ thông báo điều này chỉ một giờ trước khi đến buổi ghi hình cho tập mới của chương trình truyền hình thực tế Cribs (chương trình là cả gia đình Carter tham gia).

"Vào năm 2003 - 2004, chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền và gia đình tôi ở trong biệt thự to nhất vùng Florida Keys. Thế rồi, ngày hôm đó tôi phải đứng trước camera để nói về điều tôi đang mất mát", Aaron chia sẻ.

Chuyện bố mẹ ly hôn đã ảnh hưởng tồi tệ đến tâm lý của Aaron, anh rơi vào trầm cảm và quyết định nổi loạn. Tuy nhiên, Aaron Carter không ngờ rằng nó lại dẫn đến cho anh 10 năm đau khổ.

"Tôi rơi vào trầm cảm sau khi cha mẹ tuyên bố ly hôn. Tôi mong mỏi gia đình ở bên nhau và không muốn thấy bố mẹ ly dị. Tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tôi không thể cứ nghĩ về nó quá nhiều và đã tìm mọi cách để trốn tránh. Tôi bắt đầu tiệc tùng và vướng vào vô vàn rắc rối. Rồi mọi thứ tồi tệ cứ thế xảy ra", Aaron chia sẻ.

Trước đó, Aaron từng rơi vào khủng hoảng khi tận mắt chứng kiến hai chiếc máy bay khủng bố lao vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2001.

Aaron cho biết, ngày định mệnh ấy là khoảng thời gian anh vừa mới hoàn thành xong các buổi biểu diễn trong show của Michael Jackson vào ngày 9 - 10/9. Sáng 11/9, khi tỉnh dậy anh chứng kiến cảnh Trung tâm Thương mại sụp đổ và nhìn thấy mọi người nhảy ra ngoài tòa tháp, bốc cháy. Aaron bị khủng hoảng đến nỗi từ đó đến nay anh không dám đi máy bay.

Năm 2008, Aaron bị bắt vì tàng trữ cần sa. Năm 2010, anh bị truyền thông Mỹ bám riết và đưa tin nghiện nặng.



Năm 2011, Aaron xuất hiện tại trại cai nghiện ở miền nam California. Và tất nhiên, với cuộc sống riêng bê tha như vậy, chẳng nhà sản xuất nào muốn tìm đến với anh, chẳng khán giả nào muốn nghe anh hát.

Cuộc sống của Aaron rơi vào bế tắc thật sự.

Khi vừa mới trở về từ trại cai nghiện với quyết tâm làm lại cuộc đời, thì Aaron Carter lại đón thêm một nỗi đau nữa đó là cái chết của chị gái Leslie Carter: "Hôm đó là một ngày mà New York đầy tuyết. Tôi đang đứng trước cửa nhìn ra đường thì cha tôi gọi điện tới. Ông nói: Aaron, bố phải báo cho con một tin buồn... Leslie đã mất. Nghe xong điều đó, tôi đã ngất xỉu trên sàn".

Điều đau đớn hơn, trước khi Leslie qua đời, Aaron đang dành dụm tiền để đưa chị đi cai nghiện. Anh đã từng òa khóc khi nhớ lại khoảnh khắc gọi điện cho chị gái và nói rằng "em sẽ đưa tiền cho chị đi cai nghiện".

Năm 2013, Aaron tuyên bố phá sản với món nợ lên tới hơn 2 triệu USD. Đấy cũng là một động thái cho thấy Aaron thực sự muốn trở lại.

Sau khi trở lại vào năm 2016, Aaron đã lưu diễn tại 75 thành phố của Mỹ nhưng chỉ kiếm được 2.000 USD mỗi tháng trong khi phí sinh hoạt của anh cũng đã hơn 2.000 USD.

Tháng 5/2017, Bob Carter, cha của Aaron Carter qua đời ở tuổi 65 vì đột tử. Cái chết của cha khiến chàng trai 30 tuổi lại thêm một lần đau đớn.

Mới đây, Aaron Carter lại khiến fan thêm một lần đau lòng vì thông tin anh và bạn gái bị cảnh sát còng tay về đồn vào đêm 15/7/2017 vì tàng trữ lượng nhỏ cần sa, vật dụng liên quan đến ma túy và lái xe dưới ảnh hưởng của rượu.

Giọt nước mắt của người đàn ông 30.

Xuất hiện trên ET hôm 18/7, Aaron Carter đã không kìm nén được sự xúc động, bật khóc nức nở kể về chuyện bị bắt giữ. Aaron Carter cho biết, anh có đơn của bác sĩ cho phép hút cần sa để điều trị căn bệnh lo âu, đau đầu mãn tính và rối loạn ăn uống (tại Mỹ, cần sa được sử dụng trong Y tế theo đơn của bác sĩ).

Anh cho biết, mình đã hút một lượng nhỏ trước lúc bị bắt 9 tiếng và không dùng bất kỳ loại ma túy nào. Nam ca sĩ cũng cho biết, hiện anh đang phải sử dụng rất nhiều thuốc để điều trị bệnh.

Aaron cũng khẳng định anh không hề uống rượu khi lái xe và cho biết đã bỏ rượu từ rất lâu. "Bình thường tôi chỉ nhấp một chút bia, loại bia nồng độ nhẹ nhất", nam ca sĩ 29 tuổi chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết, anh không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào chỉ mong mọi người có thể mở lòng, có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa.

Nhìn Aaron Carter của hiện tại, những người hâm mộ chàng ca sĩ điển trai với giọng hát ngọt ngào ngày nào càng thêm đau lòng vì ngoại hình hiện tại của anh càng ngày càng tàn tạ, xơ xác. Có người còn bảo, 30 tuổi nhưng Aaron Carter chẳng khác nào một ông lão 70.

Aaron Carter của hiện tại không còn là cậu nhóc 11 tuổi hát nghêu ngao "I want candy" hay "I'm All About You"... mà đã là gã trai 30 tuổi đang đi qua những chông chênh của cuộc đời.



Người ta nói rằng, đàn ông bước vào lứa tuổi từ 30 trở lên sẽ không còn những bồng bột và ham chơi của tuổi trẻ, tâm lý đàn ông tuổi 30 sẽ ngổn ngang nhiều thứ phải lo lắng.

Và Aaron Carter, 30 không phải là sớm, nhưng cũng chẳng muộn để làm lại tất cả. Bởi dẫu sao, anh vẫn mãi là "chàng trai ngày xưa chúng tôi cùng theo đuổi.