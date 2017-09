Không được ngủ chung, gã đàn ông dùng dao chém vợ và mẹ vợ

Ngày 2/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang truy bắt nghi can Đặng Hoài Thương (30 tuổi, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Hai nạn nhân là chị T.T.C.N. (27 tuổi, là vợ của Thương) và bà L.T.N. (47 tuổi, là mẹ chị N., cùng ngụ quận Thủ Đức).

Theo đó, Thương và chị N. lấy nhau được khoảng 5 năm trước đây. Trong cuộc sống vợ chồng do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cả 2 đã quyết định ly thân. Chị N. ở với mẹ mình tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức còn Thương cũng ở gần đó.

Khoảng 6h30 ngày 28/8, Thương đi nhậu với bạn. Tàn cuộc nhậu, Thương nhớ vợ và nảy sinh ý định tìm tới nhà chị N. để ngủ chung.

Tại đây, cả 2 lại xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau. Bất ngờ, Thương dùng dao đâm vào cổ chị N. khiến chị bị thương. Bà N. nghe tiếng cự cãi chạy lại can ngăn thì bị gã con rể dùng dao chém vào vai khiến trọng thương.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Người dân địa phương phát hiện đưa 2 mẹ con chị N. đi cấp cứu tại bệnh viện và báo công an.