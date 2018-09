"Không có chuyện Hương Tràm, Lê Cát Trọng Lý hát lót cho Shayne Ward"

Sáng 6/9/2018, tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo ra mắt đêm nhạc Live For Love - Sống để yêu. Theo chia sẻ từ phía BTC, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới đây với sự tham gia của nam ca sĩ nhạc Pop người Anh khá nổi tiếng Shayne Ward.

Biểu diễn cùng Shayne Ward trong đêm nhạc sẽ là các ca sĩ: Hương Tràm, Lê Cát Trọng Lý, Trung Quân Idol, OPlus.

Shayne Ward sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào đêm 6/10 tới đây.

Theo đó, Shayne Ward sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 4/10. Trước khi biểu diễn, nam ca sĩ sẽ có 1 buổi giao lưu với khán giả Việt Nam. Trong đêm nhạc, khán giả sẽ được trực tiếp nghe Shayne Ward thể hiện những bản hit gắn liền với tên tuổi của anh như: About you know, Until you, Apologize...

Shayne Ward sinh năm 1984, anh từng giành giải nhất cuộc thi The X-Factor của Anh năm 2005. Nam ca sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và giọng hát ngọt ngào từng khiến rất nhiều khán giả yêu âm nhạc thổn thức với các ca khúc: No Promises, Breathless, Stand by me...

Đây không phải lần đầu "Hoàng tử nhạc Pop" người Anh biểu diễn tại Việt Nam, song thông tin này vẫn khiến khán giả yêu mến anh rất thích thú.

Đây là lần thứ 3 "Hoàng tử nhạc Pop" người Anh biểu diễn ở Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi họp báo, đại diện BTC cho hay thông qua đêm nhạc, BTC muốn gắn kết tình yêu giữa con người với con người, tình yêu giữa con người với thiên nhiên để truyền tải thông điệp "sống xanh":

"Chính vì thế, sẽ không có chuyện các ca sĩ Việt Nam như Hương Tràm, Lê Cát Trọng Lý phải hát lót cho Shayne Ward. Chúng tôi phân chia kết cấu đêm nhạc để sao cho mỗi ca sĩ sẽ truyền tải đi 1 thông điệp riêng của họ về tình yêu.

Mỗi ca sĩ sẽ đem đến cho khán giả 1 câu chuyện bằng chính âm nhạc của họ. Trong đêm nhạc, không có ca sĩ nào chính và cũng không có ai phải làm "nhân vật phụ".

Đêm nhạc Live for love là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới “Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam 2018”. Sự kiện được Viện Nghiên cứu và Phát triển đô thị xanh Việt Nam tổ chức nhằm truyền tải thông điệp “sống xanh và tình yêu chính là giá trị cốt lõi để tạo nên nguồn sống”.