Khởi tố người vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương

Chiều 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội "Giết người".

Nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú TX.Thuận An), là chồng của Diễm.



Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh : C.T

Theo hồ sơ, Diễm và anh Tú cưới nhau cách đây 14 năm. Hai vợ chồng thuê phòng trọ ở đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao để ở và cùng làm công nhân công ty may mặc. Gần đây, anh Tú và Diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi, đánh nhau do người vợ nghi ngờ chồng có nhân tình.

Tối 15/12, anh Tú đi nhậu về phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn với Diễm. Anh Tú đánh Diễm và đe doạ giết vợ.

Trong lúc đánh vợ, Tú dùng con dao bầu chặt thịt chém nhưng Diễm tránh được và giật hung khí. Sau đó, người phụ nữ này dùng dao chém vào phần cổ anh Tú.

Con dao gây án. Ảnh :M.T

Bị chém nhưng người chồng vẫn vật ngã Diễm xuống dưới nền nhà, dùng chân đạp vào người vợ. Anh Tú nói "tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sóng thì mày cũng chết…".

Nghe vậy, Diễm tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân cho tới khi Tú không còn cử động. Người vợ kiểm tra thì thấy chồng đã tử vong.

Sau một khoảng thời gian ngắn hoảng loạn, hung thủ trấn an tinh thần, rồi dùng chính con dao gây án phân xác nạn nhân cho vào các bao nylon màu đen, dùng dây vải cột lại.

Đến 8h ngày 16/12, Diễm mang các túi nylon chứa xác bỏ nhiều nơi. Riêng phần đầu cùng 1 phần nội tạng của anh Tú, Diễm cho vào túi nylon rồi bỏ trong ba lô mang ra quăng tại đường Thuận Giao 9.

Sau đó người phụ nữ này về nhà sinh hoạt bình thường.

Tới khuya 17/12 và rạng sáng 18/12, Công an đã mời Diễm về làm việc và chị ta đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, trưa 16/12, nhân viên môi trường đi lấy rác tại đường Thuận Giao 9 phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và rất nặng.

Nghi ngờ bên trong chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì thấy một đầu người nên báo công an.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh : M.T

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định nghi phạm là Diễm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.