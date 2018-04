Khởi tố hai thanh niên chặn đường "xin đểu" người tham gia giao thông

Ngày 9-4, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Công Quang (SN 1995) và Lê Quang Hùng (SN 1998), cũng trú xã Thanh Hưng để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, từ khoảng nửa tháng trước, cơ quan công an nhận được trình báo của người dân về việc bị hai thanh niên chặn đường “xin đểu”. Địa bàn mà hai đối tượng này thực hiện hành vi của mình là ở cầu Rạng, xã Thanh Tiên.

Vào cuộc xác minh, sàng lọc những đối tượng khả nghi, cơ quan công an thấy nổi lên Hùng và Quang có nhiều nghi vấn. Hai thanh niên này nhanh chống được đưa vào diện theo dõi. Đến ngày 30-3, khi Hùng, Quang đang có hành vi cưỡng đoạt tiền của hai vợ chồng đi đường thì bị công an mật phục bắt quả tang.



Hai đối tượng được đưa về cơ quan công an để làm việc. Sau nhiều lần quanh co, chối tội Hùng và Quang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, hai thanh niên này nghỉ học sớm lại không có công an việc làm ổn định. Để có tiền tiêu, Hùng và Quang bàn nhau đi “xin” tiền của người đi đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

