Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 4-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Trực (SN 1974, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự.



Theo tài liệu, Nguyễn Trung Trực là một trong những đối tượng cầm đầu, giữ vai trò cốt cán trong hội "Anh em dân chủ". Trực thường tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm xảy ra trong thời gian qua để lôi kéo, kích động người dân biểu tình gây rối an ninh trật tự, phá vỡ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.