Khoe mâm cơm đầy ú ụ đãi mẹ chồng, nàng dâu bị chị em mắng cho khi soi tới đôi đũa, cái mâm

Với nhiều nàng dâu trẻ, việc phải sống chung với mẹ chồng có lẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất khi kết hôn. Bởi lẽ, mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu vốn khá nhạy cảm, dễ xảy ra những xích mích khó hòa giải.

Thế nhưng, không ít những nàng dâu lại may mắn gặp được mẹ chồng hợp tính và yêu thương chẳng khác gì con đẻ. Mới đây, một tài khoản facebook có tên H.O đã lên chia sẻ mâm cơm mình làm thết mẹ chồng và tự hào khoe rất được bà thương.

Cụ thể, nàng dâu trẻ này cho biết: "Được ngày mẹ chồng em lên chơi, xách theo con gà với mớ cua đồng. Em làm mâm cơm thế này các mom thấy ok không? Mà mẹ chồng em thích mấy thứ đơn giản, dân dã nhé chứ chả phải em tiếc gì bà không mua đâu. Bà hiền và thương vợ chồng em lắm. Bà ở quê, lâu lâu ra chơi tay xách nách mang đủ đồ. Hi hi, khoe mẹ chồng đi các mom."

Đính kèm đó, H.O khoe mâm cơm đầy ú ụ và ngon mắt với bát canh cua, cà pháo, cá rán, thịt gà, dạ dày heo (?). Đương nhiên, mâm cơm ngon lành và một người mẹ chồng tốt tính thế chị em nào chẳng thích, chính vì thế, nhiều người xuýt xoa khen:

"Thích thế, có mẹ chồng hiền là nhất rồi. Nhiều lúc thấy ông bà cứ lọ mọ làm, xong được nhiêu gói ghém hết cho con cái mà xót lắm. Chỉ mong kiếm được nhiều hơn bù đắp thôi. Cố tốt với ông bà nhé."

"Mẹ chồng thế còn gì bằng. Thết mẹ chồng mâm cơm toàn sơn hào hải vị còn chả tiếc, huống chi toàn món dân dã này."

"Eo, nhìn mâm cơm này thích mắt thế. Em chả cần gì nhiều, bát canh cua và cà pháo là đánh bay nồi."

"Nhìn hấp dẫn nhỉ, nhưng hơi nhiều, có khi ăn cả ngày."

"Bà nhà mình cũng thế, mỗi lần về quê xong đóng cho mấy thùng nào khoai, gạo, rau, thịt, cá... Thương lắm."

"Thương thì cố mà dành dụm, mỗi tháng gửi ông bà ít tiền tiêu nhé, chứ già cả rồi, chả làm được đồng nào."

"Nhà mình y chang, ông bà gửi xe ra đều đều. Nhưng tuyệt nhiên không lên thành phố vì kêu chán ha ha. Ra được 1 hôm, dẫn đi chơi bà bảo: "Tao chóng hết mặt, toàn xe với người". Đấy, 2 hôm nằng nặc đòi về."

Tuy nhiên, nhiều dân mạng lại săm soi những chi tiết khác trong bức ảnh và lên tiếng chê trách:

"Ha ha, mâm cơm thết mẹ chồng 5 món thì 2 món bà mang lên, 1 món rẻ bèo 5k là cùng. Lâu bà mới lên chơi sao không làm món gì lạ lạ, mấy món kia bà về quê tự làm ăn cũng được mà?"

"Cá đồng, cá sông ở quê còn ngon hơn. Mua cá làm gì."

"Ít ra thì cũng mua thịt bò, thịt bê… cho bà ăn chứ. Toàn mấy món gì đâu."

"Mẹ chồng ít lên làm cái gì lạ hơn đi, mấy món này ở quê thiếu sao?"

"Tâm lý các mẹ ở quê ra hay tiết kiệm giúp con nên không ăn cái này, không ăn cái kia thôi. Mom cứ đưa bà đi thử 1 số đặc sản như chả cá, lẩu hơi, buffet nướng,… xem sao."

"Khiếp, cái mâm gì bẩn thế?"

"Mom này rửa mâm không sạch à, ở phần góc còn cáu bẩn kìa?"

"Ha ha, có ai đếm đũa đoán người ăn như em không? 7 chiếc đũa kìa."

"Chắc đếm nhầm à hay sao mà lấy 7 chiếc đũa."

Cuối cùng, mâm cơm tưởng ngon lành nhận cơn mưa lời khen thì nàng dâu trẻ H.O lại bị góp ý không ít điều. Nhưng ngẫm ra các chị em nói cũng không sai, phải không?