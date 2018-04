Khoa học cảnh báo nguy cơ Mặt Trăng va vào Trái Đất, gây thảm họa diệt vong

Mặc dù Mặt Trăng đang di chuyển ra xa Trái Đất với tốc độ xấp xỉ gần 4 cm mỗi năm, nhưng các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo rằng: cuối cùng Mặt Trăng sẽ "tấn công" Trái Đất, gây thảm họa diệt vong.

Jason Barnes - nhà khoa học tại Đại học Idaho (Mỹ), nói rằng: "Tình trạng cuối cùng trong quá trình tiến hóa thủy triều trong hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng sẽ là nguyên nhân của Mặt Trăng hướng về phía Trái Đất."

Các nhà khoa học nói rằng chu kỳ quay của Trái Đất sẽ chậm lại cho hợp với chu kỳ quỹ đạo của Mặt Trăng. Khi điều này xảy ra, lực hút hấp dẫn của Trái Đất sẽ kéo Mặt Trăng lại gần. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng chuyện này không xảy ra trong vòng 65 tỷ năm nữa.

Trong 65 tỷ năm, mọi thứ trong Hệ Mặt Trời sẽ nóng lên. Đến lúc đó, Mặt Trời sẽ đạt đến giai đoạn khổng lồ màu đỏ - kết thúc của cuộc đời của nó, nó sẽ mở rộng và nuốt hầu hết Hệ Mặt Trời.

Tuy nhiên, chúng ta không thể dám chắc chắn hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng còn tồn tại trong giai đoạn Mặt Trời đỏ khổng lồ hay không. Sau 6 tỷ năm nữa, khi Mặt Trời cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân; lõi của nó trở thành một ngôi sao lùn trắng và các lớp ngoài của nó mở rộng ra ngoài quỹ đạo Trái Đất.



Một nghiên cứu gần đây đã làm thay đổi hiểu biết của các nhà thiên văn về cách thức vệ tinh hình thành tự nhiên. Theo lý thuyết, Mặt Trăng của chúng ta được hình thành do tác động lớn giữa Trái Đất ban đầu và một hành tinh kích thước bằng sao Hỏa gọi là Theia.

Các mảnh vụn do vụ va chạm tạo thành đám mây dày đặc trên khắp thế giới do lực hấp dẫn, tạo thành vệ tinh tự nhiên. Các chuyên gia từ Israel vừa đưa ra giả thuyết mới cho thấy Mặt Trăng của có thể hình thành do một loạt tác động lớn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Geoscience, giải thích tại sao vệ tinh tự nhiên của Trái Đất chủ yếu có cậu tạo vật liệu giống như Trái Đất, không phải hỗn hợp các nguyên tố từ thiên thể khác tham gia vào vụ va chạm.

