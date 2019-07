Khi xem clip con trai đi xe tông CSGT ở Hải Phòng, người cha "nghĩ con đã chết”

Vụ nam thiếu niên 16 tuổi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ quy định đâm CSGT đang làm nhiệm vụ xảy ra tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người dân trong gần 2 ngày qua.

Chiến sĩ CSGT gặp nạn là Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão, Hải Phòng), còn người gây tai nạn là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng).

Trưa 10/7, chia sẻ với PV tại nhà riêng, ông Đỗ Văn Vinh (SN 1977, bố Thắng - PV) không giấu được sự lo lắng cho biết: Vào sáng sớm 9/7, con trai ông mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade của người anh họ đi chơi và không đội mũ bảo hiểm.

Khu vực gia đình Thắng sinh sống.

Đến trưa cùng ngày, khi đang trên đường về thì gặp CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng Thắng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng mà tăng ga bỏ chạy.

Theo lời ông Vinh, thời điểm Thắng bỏ chạy có 1 chiến sỹ CSGT đi xe máy phía sau, khi đến khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng thì có CSGT ra đường thổi còi yêu cầu dừng xe.

Chiều 10/7, đoàn công tác Công an TP Hải Phòng thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Trọng Quý. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Lúc này Thắng chạy với tốc độ cao, cùng lúc này có 1 chiếc xe tải lưu thông ngược chiều đi tới nên Thắng đã đánh lái sang phải và tông trúng CSGT.

Khi ông Vinh ra hiện trường thì con trai đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi viện. Tại hiện trường, ông được người dân cho xem video về vụ việc.

"Xem đoạn clip vụ tai nạn, tôi cứ nghĩ con đã chết rồi. Hôm qua với tốc độ đó con tôi gặp phải vật cản gì cũng sẽ chết, không thể sống nổi...”, ông Vinh nói.

Ông cũng cho hay, hiện tại Thắng chỉ bị xây xát, còn kết quả chẩn đoán cụ thể vẫn phải chờ thêm một vài ngày nữa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông đã đến bệnh viện gửi lời hỏi thăm, xin lỗi gia đình chiến sĩ CSGT gặp nạn trong vụ việc.

Phía gia đình CSGT cũng thông cảm cho gia đình ông, cả hai bên đều cho rằng chuyện xảy ra là điều mà không ai mong muốn.

Theo chia sẻ của ông Vinh, Đỗ Văn Thắng học hết lớp 8 thì nghỉ ở nhà, thời gian gần đây đi làm thợ sơn trong khu vực huyện An Lão.

Vào sáng qua (9/7), Thắng được nghỉ làm nên mượn xe đi chơi. Ông nói từ trước tới nay, Thắng là người bình thường, tính tình không phá phách gì.

Chiều 10/7, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đoàn công tác Công an thành phố Hải Phòng, trong đó có Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Thượng tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã đến Bệnh viện Việt Tiệp thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.



Đại tá Lê Ngọc Châu thay mặt đoàn công tác đã động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm bình phục.