“Khi cháy nhà chúng ta nên mang theo gì?” và câu trả lời của người Do Thái mà nhiều người nên học tập

Nhắc đến người Do Thái, chúng ta thường nghĩ ngay đến một dân tộc thông minh, giàu có và kiệt xuất trên tất cả các lĩnh vực.

Một trong những điều tạo nên thành công của những người Do Thái đó chính là cách họ được giáo dục ngay từ khi còn nhỏ trong gia đình. Và một trong những khác biệt lớn nhất của họ là dạy con về cách đọc sách.

Tỉ lệ đọc sách của người Do Thái đứng đầu thế giới. Sách mang đến cho họ những kiến thức, trí tuệ, những giá trị tâm hồn, từ đó rèn giũa sự thông minh và phát huy tính sáng tạo của họ.

“Đọc 101 lần sẽ tốt hơn đọc 100 lần”

Người Do Thái cho rằng: Với một cuốn sách, đọc lần đầu qua loa để hiểu toàn bộ linh hồn của cuốn sách. Đến lần thứ hai, phải đọc kỹ từng phần để rút ra ý chính của nó.

Lần thứ ba, sau khi hiểu rồi người ta đọc lại để hiểu thấu, hiểu rõ xem các ý là gì. Lần thứ tư, đọc để rút ra những giá trị tinh túy nhất ứng dụng cho bản thân.

Sau đó, lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần. Họ cho rằng với mỗi lần đọc lại, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra được một điều gì mới mẻ của cuốn sách. Do vậy, đọc nhiều lần không bao giờ là thừa.

Tài sản để lại cho con là sách, và sách có mặt ở khắp mọi nơi

Tại quê hương của những người Do Thái, Isarel chỉ có hơn 8 triệu dân nhưng họ có hơn 1.000 thư viện công cộng và cứ hơn 4.500 người lại có một thư viện. Trong tất cả các gia đình của người Do Thái đều có một tủ sách. Và cha mẹ Do Thái luôn luôn đặt tủ sách ở đầu giường cho con.

Tài sản người Do Thái để lại cho con mình là một tủ sách và ít nhất trên kệ đều có 10 cuốn sách của mọi thời đại. Họ coi đây chính là di sản để lại cho con của mình.

Israel cũng là nước đứng đầu thế giới về dân số từ 14 tuổi đọc sách, đứng đầu về số đầu sách xuất bản theo đầu dân. Không một người Do Thái thành đạt nào lại không tranh thủ thời gian để đọc, để học, để làm giàu hiểu biết.

Như vậy, từ ngàn xưa người Do Thái đã xem tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra vốn và của cải, lại không bị cướp đoạt được. Và đây nhân tố quan trọng giúp người Do Thái đạt được trí thông minh vượt bậc so với phần còn lại của thế giới.

“Khi cháy nhà chúng ta nên mang theo gì?”

Với câu hỏi này, chắc chắn ở Việt Nam bố mẹ sẽ căn dặn con mình mang theo những tài sản quý giá nhất trong nhà. Nhưng bạn sẽ phải bất ngờ với câu trả lời của người Do Thái. Họ nói với con rằng hãy mang theo sách bởi với họ, sách chính là tài sản vô giá.

“Lễ hôn sách ngọt ngào”

Người Do Thái dạy con cách yêu sách và đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Có một tập tục phổ biến của người Do Thái đó là lễ nghi “hôn sách ngọt”. Với ngày lễ này, ngay lần đầu tiếp xúc với sách, bố mẹ Do Thái sẽ nhỏ một giọt mật ong vào sách và cho những đứa trẻ của họ ngửi và nếm nó.

Bằng cách này, họ đã dạy con rằng sách rất ngọt ngào. Chúng ta đều biết rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng và có thể theo chúng ta suốt cuộc đời.

Do đó, đứa bé khi cảm nhận được sự thơm ngọt của sách qua những giọt mật, chúng sẽ cảm thấy yêu sách và sách giống như sinh mệnh vậy. Từ đó, tình yêu với sách sẽ lớn dần lên trong chúng.