Khán giả sốc khi Miu Lê công khai "đá xéo" Dương Cầm trên truyền hình quốc gia

Trong tập 3 "Sao đại chiến" lên sóng tối 01/12 trên kênh VTV3, các đội thi đã cùng tranh tài với chủ đề âm nhạc Rap- R&B – Hip Hop và Funk. Với tuần thi này, cặp đôi Miu Lê và Only C quyết định viết lời lại ca khúc "Em chưa 18" và đây là lần đầu tiên Miu Lê thể hiện khả năng rap.

Từng bị nhạc sĩ Dương Cầm chê bai nhiều về giọng hát ở 2 tuần thi đầu tiên, ở phần giới thiệu tiết mục, Miu Lê thẳng thắn nói: "Công tâm mà nói, xét về góc độ ca sĩ thì Dương Hoàng Yến (team Dương Cầm - pv) về chuyên môn và tất cả mọi thứ hơn tôi rất là nhiều.

Miu Lê (trang phục đỏ - pv) tự tin hát rap trong tập 3 "Sao đại chiến".

Còn về góc độ producer thì theo anh Only C nói, Dương Cầm giỏi lắm đấy em ạ. Tôi cũng nghĩ là giỏi nhưng chắc là do tính tôi hay thích nói và thể hiện quan điểm của mình nên mình nói lại.

Tôi nghĩ trong một game cần có sự tương tác giữa nhiều người chứ xuôi theo một hướng thì không vui. Với vòng này, tôi chọn ca khúc "Em chưa 18" và thể hiện rap.

Hai số trước hát bị chê tanh bành, đợt này tôi nghĩ cũng sẽ bị chê rất nhiều. Điều mình làm từ xưa đến giờ là hát còn bị chê thì huống chi là lần đầu tiên trong đời rap.

Đây là một sân chơi đúng nghĩa, là nơi để mình sáng tạo và làm những điều từ trước giờ mình chưa làm nên ai chê thì kệ".

Miu Lê công khai "đá xéo" Dương Cầm liên tục trên truyền hình.

Bước ra sân khấu, Miu Lê tự tin thể hiện tiết mục "Em chưa 18". Trong phần rap, cô không ngại "đá xéo" producer Dương Cầm với câu nói: "Em năm nay 18, nhưng em không thích chơi dương cầm, nhưng mà anh nào đọc rap em sẽ đổ cái rầm".

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh chiếc dương cầm gạch chéo xuất hiện cuối tiết mục của Miu Lê cũng gây bất ngờ cho khán giả và các producer.

Trong phần nhận xét, producer Phúc Bồ nhận định: "Tôi rất thích những bài diễn mang tính nổi loạn, nói mạnh giới trẻ, cập nhật thế giới như vậy. Miu Lê mang sắc thái tự do, nổi loạn. Còn bài hát của Only C khá là ổn thôi, nhưng chưa đạt được sự sung mãn".

Hình ảnh chiếc dương cầm bị gạch chéo ở cuối tiết mục của Miu Lê.

Producer Rhymastic thích tiếng trống và những âm thanh mang màu sắc hip hop: "Dù giọng rap Miu Lê khàn trầm, rất mỏng nhưng vẫn có nội lực để thể hiện được, nếu mạnh mẽ hơn thì sẽ tuyệt vời hơn".

SlimV bất ngờ với Miu Lê trong tiết mục khi nhìn thấy: "Một ca sĩ vừa dễ thương vừa ngầu. Bản phối hôm nay tôi mong muốn có sự bùng nổ cuối hơn thì sẽ có điểm nhấn".



Đến lượt Dương Cầm, anh thẳng thắn nói: "Tôi thấy bài này hay ở mỗi chữ "dương cầm" thôi còn lại thì không hay. Hôm nay Miu Lê dám chơi như thế thì rất là táo bạo. Tôi nhận được "tâm thư" cũng thấy thú vị. Miu Lê đọc rap đáng yêu và trình diễn dễ thương".

Phản hồi lại producer Dương Cầm, Miu Lê cho biết: "Em xin lỗi anh Dương Cầm nếu có vô tình làm anh khó chịu. Em là một đứa xấu tính và hay để bụng. Những gì anh đã nói em không bao giờ quên được. Em không bao giờ thích anh lại đâu...".

Cuối cùng, khán giả trường quay đã chấm cho Miu Lê 809 điểm - số điểm cao nhất tuần.