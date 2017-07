Kế toán quỹ tín dụng nhân dân xã tử vong trong tư thế treo cổ

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người thân phát hiện anh Phùng Văn Trọng (SN 1981, trú thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) tử vong trong tư thế treo cổ tại khu bếp của gia đình.

Anh Phùng Văn Trọng là kế toán của quỹ tín dụng nhân dân xã Nguyên Giáp.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Nguyên Giáp đã cử lực lượng công an xuống hiện trường, đồng thời thông báo cho Công an huyện Tứ Kỳ, Công an tỉnh Hải Dương để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp xác nhận sự việc và cho biết qua quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy, ngoài vết thương trên cổ do bị sợi dây siết, phổi bị xẹp do ngạt thở, trên cơ thể của anh Trọng không có dấu hiệu của tác động ngoại lực.

Ông Kiên cũng xác nhận anh Phùng Văn Trọng là kế toán của quỹ tín dụng nhân dân xã Nguyên Giáp.

Trả lời câu hỏi của PV về việc, thời gian gần đây, anh Trọng có nợ nần hay công việc tại quỹ tín dụng xã có vấn đề gì không?

Ông Nguyễn Trung Kiên cho hay chưa xác định được rõ nguyên nhân thế nào dẫn đến việc anh Trọng tự tử.

Cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Thông tin anh Trọng tự tử là chính xác còn nguyên nhân dẫn đến việc anh ấy tự tử thì vẫn phải đợi kết luận từ cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV, anh Trọng đã xây dựng gia đình và có 2 con nhỏ, vợ anh Trọng chuẩn bị sinh bé thứ 3.